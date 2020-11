El acertijo

Juan, alumno muy aplicado que cursa su escuela primaria, terminó antes su tarea y se portó muy mal en la clase de matemáticas. Su maestra se enojó y, como castigo, le dio una tarea extraordinaria consistente en sumar todos los números naturales de 1 a 100. Juan, que era muy inteligente, decidió no esperar hasta el día siguiente y en cinco segundos, dio a la maestra la respuesta correcta.

¿Cómo lo hizo?

Respuesta: Juan se dio cuenta que podría agrupar pares que suman 101 (1+100, 2+99, 3+98) y sólo hizo la multiplicación 50x101: 5050

Empresas

Santillana y Rasti definieron una nueva alianza que apuesta a la educación tecnológica de calidad. Ambas empresas, compartiendo la pasión por la educación, se unieron y lanzaron la propuesta de robótica educativa con libros escolares Modoblock que comercializará Santillana a partir de este mes. Modoblock propone proyectos didácticos y kits de robótica Rasti, basados en Arduino, para llevarlos a cabo. Una solución integral, fácil de implementar por los docentes, desafiante, divertida para los alumnos y comprometida con el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI.

Tecno



WhatsApp incorporó una nueva función para permitir liberar espacio. Para disfrutar de esta prestación, se debe hacer click en los tres puntos de la esquina superior derecha, seleccionar la opción de "ajustes". Después entrar en "datos y almacenamiento" para finalmente seleccionar la opción de "administrador de almacenamiento": Dentro de ese menú se puede llevar a cabo un borrado rápido seleccionando desde los archivos de mayor tamaño a aquellos que hayan sido reenviados muchas veces. De este modo, se puede mantener WhatsApp a raya y evitar que se coma la memoria del teléfono sin tener que ir borrando aplicaciones para ganar espacio mega a mega.

El dato

El anteproyecto de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual de España establece que las plataformas como Netflix y Amazon Prime tendrán que destinar un 5 por ciento de los ingresos generados en ese país a financiar cine y series europeos. De ese porcentaje, al menos un 70 por ciento deberá apoyar proyectos de “productores independientes” y al menos un 40 por ciento a películas de estos productores en español u otra lengua oficial de las Comunidades Autónomas. El mismo texto remite a la Ley del Cine para aclarar que con “película” se refiere a una obra “destinada, en primer término, a la explotación comercial en salas”.

Internet

Facebook ha eliminado un grupo con más de 320.000 seguidores, partidarios del candidato republicano y presidente Donald Trump, que incitaba a la violencia y alegaba fraude en las elecciones presidenciales. El grupo, llamado Stop The Steal (Detened el robo) había sido creado el miércoles y para el jueves ya contaba con más de 300.000 seguidores y crecía de una manera desenfrenada: ganaba 100 seguidores cada 10 segundos y hacía 36 publicaciones por minuto, según CrowdTangle Data. Tom Reynolds, un portavoz de Facebook, declaró a The New York Times que la red social eliminó Stop the Steal “como parte de las medidas excepcionales que estaba tomando en las elecciones”. “El grupo se organizó en torno a la deslegitimación del proceso electoral, y vimos llamamientos preocupantes a la violencia de algunos miembros del grupo”, explicó el portavoz.

La posta

La ciudad suiza de Ginebra tendrá a partir de este mes el salario mínimo mensual más alto del mundo. El nuevo valor de 23 francos suizos por hora, equivalente 25 dólares, se traducirá en un salario mínimo mensual de más de 4300 dólares. El salario mínimo de Ginebra, sin embargo, se convirtió en ley no porque el gobierno lo impusiera, sino porque los ciudadanos lo propusieron como una "iniciativa popular". Reunieron suficientes firmas para convocar un referendo sobre el tema, y el 27 de septiembre los votantes dijeron que sí, por 58 a 42 por ciento. El sistema de democracia directa de Suiza significa que los votantes tienen la última palabra, por lo que el salario mínimo ahora es obligatorio.

Jornada

La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Cámara Argentina de Productores y Programadores Audiovisuales (CAPPSA) dieron a conocer el cronograma completo de conferencias, workshops, sesiones técnicas y cápsulas digitales de la 30° edición de Jornadas Internacionales. El evento se desarrollará completamente online, del 10 al 12 de noviembre en www.jornadasinternacionales.com. El 11 de noviembre, de 10.00 a 11.30, se desarrollará la conferencia denominada Actores de la transformación digital en la industria TIC-Necesidad de transformación para responder a los desafíos digitales del país, con las participaciones de Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, Facundo Prado, CEO de Supercanal, y un representante de la Red Intercable.