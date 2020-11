Bettina Romero hizo un balance de las obras de bacheo en la ciudad

Si bien se había anunciado una transmisión virtual en donde la jefa comunal capitalina presentaría el Plan de Bacheo 2020, finalmente Romero decidió hacer una conferencia de prensa presencial en el lugar donde se están realizando obras de repavimentación.

Para ello, eligió el Barrio San Francisco, en la zona sur de la ciudad. Allí, acompañada por el secretario de Ambiente y Servicios públicos, Aroldo Tonini y el subsecretario de Renovación Urbana, Federico Casas recorrieron las obras de pavimentación que se están realizando en la zona y aseguró que en lo que va de su gestión ya se invirtieron más de $46 millones en obras de bacheo, enripiado y cordón cuneta.

Romero destacó que todo ese trabajo e inversión se realizó “a pesar de la pandemia y de la caída en la recaudación” que golpeó al país y la provincia. Mientras que Tonini explicó que se llevan bacheados 6700 metros cuadrados y que pavimentaron 1500 metros en Avenida Gato y Mancha que vincula los barrios Don Emilio, Timoteo, Martín Miguel de Güemes, Asociación de Ingenieros y Parques Nacionales.

También detalló que se nivelaron y enripiaron 900 cuadras “y tenemos previsto llegar a las 1200 en este primer año en 73 barrios de la ciudad”.

La intendenta aclaró que desde el municipio están mostrando las obras "para transparentarlas" y remarcó que les tocó reparar baches que fueron arreglados hasta tres veces en gestiones anteriores. “Son problemas históricos pero estamos haciendo un gran esfuerzo. A pesar de contar con menos coparticipación y menos recaudación, pudimos invertir en obras y en calidad de vida”, dijo, y recordó que este año se dieron de baja las Cooperadoras Asistenciales “por lo que todo se hizo aún más cuesta arriba” para los municipios.

Ante la pregunta sobre el mal estado en que se encuentran algunas calles por las que está trazada la Bicisenda, la jefa comunal fue contundente “sí, hay muchas calles que son un desastre ¿vio como dejaron la Alvarado?”. De todas maneras insistió con que las obras de circulación para bicicletas aún no están finalizadas y se irán realizando las mejoras correspondientes.

“Es contundente lo que estamos haciendo, si uno suma los puentes y rotondas, son casi $100 millones”, concluyó Romero.

Apunten a Isa

En la conferencia, Romero fue consultada sobre el paro que están realizando los trabajadores de la Planta Hormigonera, pero ella aseguró que se trata de un pequeño sector ligado a un sindicato. “No mezclemos el reclamo de un grupito que capaz está con un sindicato queriendo hacer ruido con lo que es la realidad del equipo, no confundamos”, sostuvo.

En ese momento, comenzó a disparar contra el ex intendente Miguel Isa, quien ocupó ese cargo hasta 2015, pero evitó mencionar a quien lo sucedió, el ahora gobernador Gustavo Sáenz. Según Bettina Romero, en muchos ámbitos del municipio había descontrol, “hubo que poner orden en muchos espacios”. Y junto a Tonini comentó una situación en la que detectaron a un comisario “que autorizó a un privado a poner un local en una plaza que es de los vecinos”.

Sin embargo aclaró que “hay grandes empleados municipales comprometidos con la gestión”. Y afirmó que los salarios están al día y con aumentos “ajustados con la inflación, cuando hay municipios que no pueden cumplir sus obligaciones”.

También le preguntaron por la clausura de algunos talleres de Revisación Técnica Obligatoria, a lo que la mandataria contestó que se cerraron porque estaban funcionando sin contar con los permisos nacionales habilitados para tal fin. La mandataria explicó que esos lugares no entregaban obleas validadas por la Agencia de Seguridad Vial Nacional.

Y nuevamente arremetió contra el ex intendente, al sostener que “los dueños de los talleres estaban acostumbrados al desorden y a la informalidad, yo sé que eso en el gobierno de Isa se permitía”, y agregó que “será él y los empresarios quienes tengan que dar explicaciones de por qué funcionaban de manera ilegal con obleas que no son validas y que no sirven para circular por el país”.

Las Obras

Al finalizar la conferencia, su equipo de prensa compartió un documento de 17 páginas con el detalle de las obras realizadas en toda la ciudad y el total invertido por rubro.

Entre ellos, consignan que se realizaron 700 cuadras de bacheo bituminoso y se efectuaron 14.032 metros cuadrados, en el cuadrante céntrico delimitado por las calles Miguel Ortiz, Avenida Independencia, Alvear-Gorriti y Uruguay. Este año está previsto culminar con las 1054 cuadras.

Bacheo con hormigón: ya se llevan reparados 6700 metros cuadrados. “Son 100 frentes de trabajo en el área centro y en distintos barrios de la ciudad”. En zona norte: Tres Cerritos, 20 de Febrero. Oeste: villa Chartas, villa Cristina, Campo Caseros, El Carmen, villa Los Sauces. Sur: villa San Antonio, Bancario, San Francisco, San Remo, Aráoz, Santa Ana 2. Agregaron que esa obra impactó directamente en 400 familias y generó 50 puestos de trabajo.

Se repavimentaron 1500 metros en Avenida Gato y Mancha que vincula los barrios Don Emilio, Timoteo, Martín Miguel de Güemes, Asociación de Ingenieros y Parques Nacionales.

Se nivelaron y enripiaron 900 cuadras en 73 barrios de la ciudad, y está previsto llegar a las 1200 cuadras en este primer año de gestión. Esas tareas tendrán un impacto directo en 18.000 familias.

Cordón Cuneta: se están ejecutando 6.800 metros lineales en 56 cuadras en los barrios Mosconi, Lamadrid, villa Los Sauces, Solís Pizarro, villa Luján, 23 de Agosto y La Fama. Tendrán un impacto directo en 1.120 familias, y generan trabajo para 60 personas con mano de obra directa.

Montos invertidos: para nivelación y enripiado $19.773.929,54; Bacheo Bituminoso $2.101.911,56; Bacheo con Hormigón $13.895.437,63; Repavimentación $ 3.538.958,60; Cordón cuneta $6.711.808,71. Lo que genera un total de $46.022.046 invertidos.

El documento destaca que se realizaron todas esas obras a pesar de la pandemia de coronavirus que generó una caída de la coparticipación del 9% para el municipio y en cuanto a la recaudación hubo una merma del 52% en los meses de febrero y marzo y del 30% hasta abril, recuperándose un poco recién en agosto.