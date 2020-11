Luis Suárez dio positivo en coronavirus y no estará ante Brasil 

El clásico sudamericano que se disputará este martes tendrá una baja que se hará sentir: el delantero Luis Suárez dio positivo en coronavirus en el último hisopado, previo al partido ante Brasil por las Eliminatorias, y no podrá ser de la partida en el duelo más atractivo de la cuarta jornada por la clasificación regional al Mundial de Qatar 2022.

La ausencia del atacante charrúa complica aún más los planes del entrenador Oscar Tabárez, quien ya suma tres bajas para el partido en Montevideo: por el mismo motivo, no podrán estar tampoco ni el arquero Rodrigo Muñoz, según informó esta tarde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ni el lateral izquierdo Matías Viña. El dirigente de la AUF Matías Faral completó la lista de positivos dentro del plantel celeste.

La baja del "Pistolero" se extrañará: además de su habitual protagonismo, el delantero venía teniendo muy buenas actuaciones en este arranque de las Eliminatorias, con goles desde el debut hasta el último triunfo -el jueves pasado- ante Colombia por 3-0, en Barranquilla.

El aislamiento dejará a Suárez no sólo sin partido ante Brasil. También se perderá un cruce del que seguro se iba a hablar demasiado: el choque entre su ex equipo, Barcelona, el sábado por la Liga de España, con el uruguayo ahora vistiendo los colores del Atlético Madrid.

En sus redes, Suárez despidió a Mascherano (Imagen: Instagram Javier Mascherano).

En el mismo día en el que se confirmó su positivo, el futbolista nacido en Salto le había dedicado un mensaje en sus redes a Javier Mascherano. "Ayer se retiró uno de los mediocampistas más importantes de la última década. Un privilegiado haber compartido vestuario contigo no solo como lo gran profesional que sos, sino como lo gran ser humano que sos. Quedáte con todos los momentos maravillosos que te dio el fútbol. Sabes que siempre te voy agradecer la forma que me trataste y me recibiste en el Barcelona", le escribió el delantero.