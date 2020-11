En el Senado será 2 a 1

El senador nacional Roberto Mirabella despejó cualquier duda: votará a favor del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Marcó, sin embargo, sus matices, al reivindicar su propio proyecto, presentado en febrero de este año, cuando asumió en reemplazo de Omar Perotti. "Es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad, porque es un tema complejo, en el que hay muchas personas a las que les toca valores y convicciones personales, donde esta problemática no se debe tomar a la ligera. No es una cuestión de un color o de otro o de posiciones encontradas. Hay que tratar de que no se planteen extremos, buscar salidas que tengan como cuestión principal la salud pública", dijo sobre la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández, que avanza en la libertad de las mujeres para decidir, más allá de la despenalización. Mirabella adelantó su voto positivo, pero adelantó también los bemoles que podrá encontrar el proyecto en el camino de su aprobación. De este modo, y de acuerdo a cómo votaron los representantes legislativos en 2018, Santa Fe aportaría dos votos a favor --María de los Ángeles Sacnun ya se pronunció de ese modo-- y uno en contra, el de Carlos Reutemann.

"No sé por qué me ponen en ese lugar. Yo tengo una posición", dijo Mirabella, quien también se encuentra con las dudas que genera que Perotti --de quien es muy cercano-- se haya abstenido en la votación del 8 de agosto de 2018, cuando el proyecto de IVE de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito perdió por 37 votos a 31, con dos abstenciones. "Ya tengo posición, porque presenté un proyecto para despenalizar el tema", dijo el rafaelino. "Hay una posición tomada, es un tema de salud pública, tomo el fallo de la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) de 2012 (se refiere al fallo FAL); la legislación argentina y el Congreso Nacional no han reaccionado en los últimos ocho años. Tomo posición sobre el tema porque hay un consenso generalizado en que ninguna mujer puede ir presa por practicarse un aborto. A partir del fallo de 2012 me dio pie para tomar una posición", le dijo el senador nacional al periodista José Curiotto, por Aire de Santa Fe.

Y reiteró que "el Poder Ejecutivo toma posición y envía este proyecto". Sobre cómo la iniciativa llegará a Senadores, si obtiene media sanción de Diputados, Mirabella deslizó que apuesta a modificar algunos aspecto de la ley. "Vamos a ver si diputados se inclina por modificaciones al texto que mandó el Ejecutivo, o si llega a senadores tal cual se mandó".

"Es un tema que tiene diferentes miradas, hay muchas mujeres que asumen este tema como un reconocimiento de derechos, me parece que está bien, tiene que ver con convicciones personales. Nadie está a favor de que se despenalice ni que se criminalice. No es un tema para simplificarlo, es muy complejo. En términos generales, yo estoy a favor de este proyecto. Vamos a analizar con profundidad a ver qué pasa en Diputados", dijo el senador y agregó claramente: "Sí, reivindico el proyecto que mandó el presidente sobre los 1000 días, porque sino me parece que vamos a quedar a medias". Se refiere a la iniciativa para proteger a las maternidades de mujeres vulnerables que decidan seguir con su embarazo hasta los tres años de vida de sus hijes.

En 2018, la senadora Sacnun no sólo votó a favor sino que fue una de las espadas legislativas del proyecto. En contra votó el senador santafesino de Cambiemos, Carlos Reutemann, quien durante su gobernación había alentado la criminalización, dado que su ministro de Salud, Fernando Bondesío, ordenó en 2003 que los profesionales de salud denunciaran a las mujeres que llegaban a las guardias con abortos incompletos, para salvar su vida. El resultado pasó de una paridad (uno a favor, uno en contra y una abstención) a un 2 a 1 en los representantes de la bota.