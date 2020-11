El ex jugador de Central Marcelo Toscanelli se entregó a la Justicia que lo acusa de ser miembro de una asociación ilícita que regenteaba juego on line ilegal. Si bien su representación legal había dicho que el ex campeón de Central en 1987 estaba listo para presentarse, pasaron dos semanas desde entonces, todo en el marco de una investigación iniciada por la fiscalía de Vera que siguió en Rosario y otros puntos de la provincia. Ayer en el Poder Judicial algunos creían que, como en sus tiempos de jugador, Toscanelli "se tiró" sin que le hicieran foul, pero no en el verde césped del Gigante, sino en las blancas sábanas de un sanatorio, por una supuesta dolencia que arrastra de hace tiempo y que al menos por ahora lo pone a salvo de ir a una penitenciaría.