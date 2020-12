Aborto legal: empezó el debate en comisiones de Diputados

Las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública comienzan a debatir el proyecto de ley sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.



El inicio de las exposiciones está a cargo de funcionarios del Ejecutivo: exponen la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien coordinó la redacción del proyecto.

Tras la presentación de Ibarra, fuentes de su secretaria adelantaron que se corregirá por decreto la fecha de finalización de las sesiones ordinarias -pautadas ayer hasta el 11 de diciembre- para que al cierre del debate en comisiones se cumpla con los plazos legales del reglamento de la Cámara baja, que permite dar dictamen hasta 10 días antes de la finalización de sesiones.

Vilma Ibarra: "Nadie quiere promover el aborto, sino disminuirlos"

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia destacó que "nadie quiere promover el aborto, sino disminuirlos" y subrayó que "ha fracasado la política de penalización del aborto".

"En los países donde se ha legalizado, después de un período empieza a disminuir inmediatamente, porque al ingresar al sistema de salud se brinda información y acceso a los métodos anticonceptivos", explicó, y brindó como ejemplo los casos de Alemania, España, Uruguay y Estados Unidos, entre otros.



"Hemos tomado la decisión de hacernos cargo de un problema invisibilizado. Si se aprueba este proyecto cada persona podrá seguir pensando y decidiendo según sus convicciones, a nadie se le va a obligar a decidir en contra de sus convicciones", resaltó.

Por otro lado, la funcionaria se refirió al proyecto y destacó que se realizó sobre "consensos históricos" y que además "cumple con los deberes de los tratados internacionales firmados".

"Este proyecto se enmarca dentro del bloque constitucional que rige nuestro país, ese bloque convencional constitucional que nos obliga a atender la salud y la vida de las mujeres que se ve afectada por verse obligadas a concurrir a abortos clandestinos".

Asimismo, se refirió a la objeción de conciencia individual: "Sé que algunos sectores la han cuestionado. Nosotros creemos que hay que respetar el derecho. No hay que forzar a alguien que siente vulneradas sus creencias íntimas, religiosas y que tiene el derecho a tenerlas. El fallo FAL del año 2012 así lo ha recogido".

Sobre este punto, indicó que "si corre riesgo la vida o la salud de la mujer se debe atender" y que "si uno es objetor en el ámbito público debe serlo también en el ámbito privado" y en tal caso se deberá "derivar a la paciente en plazo oportuno y sin dilaciones para que la práctica se realice en diez días".

Ginés González García: "Es un proyecto que genera justicia social"

Por su parte, el ministro de Salud hizo hincapié en que se trata de "un tema que tiene solución" y de "un problema serio", al destacar que con la legalización del aborto "eliminamos una causa de muerte".

"El aborto como materia de salud pública es un problema serio. Hace 50 años que el mundo lo empezó a resolver", señaló. Y consideró que "si esto fuera masculino, estaría resuelto hace mucho tiempo".

En otro tramo de su discurso, planteó que la interrupción voluntaria del embarazo "no es un problema igual para todas las argentinas" y describió que "la injusticia se ve claramente. Quiénes enfrentan más barreras son las que viven en condicinones de más vulnerabilidad. Es un proyecto que genera justicia social".

En su exposición, el líder de la cartera sanitaria aportó distintos gráficos con información actualizada sobre el aborto, donde se observa que en 2017 se registraron 38.599 egresos hospitalarios por aborto, siendo la provincia de Buenos Aires (15.198) la que registra el número más alto, seguida por Salta (3.172), Mendoza (2.475) y Tucumán (2.426).



Sobre el mito en torno a los costos, afirmó que "cuesta diez veces más el costo hospitalario de la post instalación que el costo previo de utilizar tecnología moderna".



El funcionario también habló de la importancia de fortalecer los derechos sexuales y reproductivos y la Educación Sexual Integral (ESI) como prevención, y denunció que "el misoprostol hoy cuesta 6400 pesos en una farmacia", lo que describió como "una barrera para todas las argentinas".

Por último, dejó un mensajes hacia las y los legisladores: "Hay demasiada evidencia de que esto tiene solución. Nadie quiere los aprietes, no tiene que haber violencia. Piensen cuando tengan que decidir lo que sufren estas mujeres. Es un tema histórico, que tiene muchos años y que tenemos la posibilidad de resolverlo bien".

Elizabeth Gómez Alcorta: "Tenemos que estar a la altura para que nunca más muera una mujer a causa de un aborto clandestino"

Para la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, "el proyecto viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud pública y no podemos seguir mirando para otro lado".

En ese sentido, remarcó que "sabemos que la legalización del aborto disminuye la mortalidad materna y salva vidas de mujeres todos los días" y además "elimina riesgos para la salud de las mujeres que puede traer consecuencias en la capacidad reproductiva".

"La legalización no estresa el sistema de salud, no implica más gastos. Implica un ahorro para el Estado", aclaró.

En cuanto a la parte jurídica, detalló que el texto "incorpora un nuevo tipo penal que establece tres conductas distintas", referidas a la dilación, obstaculización o negación de la práctica de forma injustificada, la cual tendrá pena de tres meses a un año para funcionarios o autoridades del establecimiento de salud.



Hacia el final, pidió un debate respetuoso, tanto dentro del Congreso como en las calles, y concluyó: "Tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que nunca más muera una mujer a causa de un aborto clandestino".

Neli Minyersky: "Invito a todos a despojarnos de nuestras subjetividades y pensar que estamos legislando para millones"

La abogada e histórica militante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito celebró recuperar el debate por la legalización del aborto y dijo hablar en nombre de "las decenas de miles de compañeras que lucharon, durante décadas, por todos los derechos que hemos ido conquistando".

Minyersky recordó "la épica" del debate por la interrupción voluntaria del embarazo que se dio en 2018 y volvió a decirle a les diputades que están frente a "la posibilidad de ingresar en la historia". "Lo que estamos haciendo es una ampliación de derechos. No obligamos a nadie, pero tampoco queremos que nadie nos obligue en las cosas más íntimas de nuestra vida ni que nos cersenen derechos y libertades", agregó.

La histórica militante feminista valoró el proceso ocurrido en 2018 al considerar que "no se perdió, se despertó a la juventud" y resaltó que avanzar en el derecho a la interrupción voluntaria significa "autonomía, libertad e igualdad" e insistió: "Todo ello sin creernos con derecho a cambiar la vida de otras personas que piensen diferente".

En ese tono, Minyersky indicó que el debate legislativo y la ampliación de derechos se hace "construyendo derechos y ciencia médica" por lo que invitó "a todos a despojarse de nuestras subjetividades y pensar que estamos legislando para millones". Como abogada, la histórica militante recordó que "no hay ningún tratado de derecho internacional que hable de embrión y el feto. Cuando se habla de personas se refiere a los seres humanos, una vez que han nacido".

Mabel Bianco: "Lo que mata y enferma es la clandestinidad"

La titular de la Fundación para la Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) destacó que las que se están abordando en el Congreso, tanto la legalización del aborto como el proyecto de los "1000 días", "son leyes fundamentales porque afectan a la salud y la vida de las mujeres, pero no se limitan a ellas, es para toda la sociedad. Un problema vinculado a la salud de una mujer afectada a toda la familia y a la sociedad en sí".

La especialista insistió en que mantener la norma actual significa "violentar a las mujeres y niñas que necesitan interrumpir el embarazo, porque, por omisión de la ley, están obligadas a cumplir con algo que no desean". Además, Bianco pidió terminar con la "hipocresía" de negar los cientos de abortos que se practican en el país. "El aborto ocurrió, ocurre y va a seguir ocurriendo porque las mujeres, cuando lo deciden, lo van a realizar".

En ese sentido, la titular de FEIM remarcó que "la discusión no es aborto sí o aborto no, estamos discutiendo clandestinidad sí o aborto seguro. Lo que mata y enferma es la clandestinidad y estamos obligando a las mujeres por no garantizarle un derecho".

La lista de oradores de este martes

Desde de las 14 expusieron en forma alternada 20 invitados a favor y en contra de la legalización del aborto, quienes tendrán 7 minutos para expresar su posición sobre el proyecto.



A favor

Los expositores a favor de la interrupción voluntaria del embarazo fueron, además de Bianco y Minyersky, el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, los ministros bonaerenses de Salud, Daniel Gollan, y de la Mujer, Estela Díaz; el extitular de Salud Adolfo Rubinstein y la ex legisladora Maria Storani. También lo hicieron la exintendenta de Rosario Mónica Fein, la médica Silvia Oizerovich y el doctor Mario Sebastiani.

En contra

Los oradores que disertaron en contra del proyecto son el exministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra, el cura villero Pepe Di Paola, la abogada especializada en famiia Úrsula Basset, el medico obstetra Ernesto Berutti y el pastor Osvaldo Carnival.

Además expusieron contra el proyecto la socióloga Maria Elena Critto, el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa, el médico Miguel Schiavone, el rabino Zalajen Fshel, y Martín Olivera.



El dictamen

Una vez finalizadas las exposiciones, el jueves los diputados y diputadas debatirán el proyecto para darle despacho. La intención del oficialismo es poder emitir dictamen el viernes, con el objetivo de que la ley sea tratada en el recinto durante la segunda semana de diciembre.

Los tiempos del tratamiento revelaron una traba legal respecto de la extensión de las sesiones ordinarias. Por eso, fuentes de la Secretaría de Legal y Técnica confirmaron la que se publicará un decreto en las próximas horas que extienda las sesiones ordinarias, fijas hasta el 11 de diciembre en un decreto firmado ayer.

El reglamento de la Cámara baja dice que se puede emitir dictamen de comisión hasta diez días antes de la finalización de las sesiones ordinarias. Esa letra que está contenida en el artículo 106 iba en contra del plan de tratamiento que se había establecido: una sesión prevista para el 10 diciembre y con dictamen el 4, por lo que no se podían cumplir los diez días de antelación.

Ahora, con la extensión de las ordinarias, ese impedimento legal quedará sorteado.