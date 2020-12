Exigen que se hagan los juicios orales a curas denunciados por abuso sexual 

Sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico reclaman que las causas contra curas acusados por delitos sexuales no prescriban y que lleguen a juicio. Este fue el reclamo central de un encuentro virtual de sobrevivientes.

"Realizamos un encuentro virtual para que la justicia nos pueda escuchar y comenzar los debates en Ciudad Judicial", dijo a Salta/12 Juan Carlos García, integrante de la Red de Sobrevivientes por Abuso Sexual Eclesiástico, que denunció al ex sacerdote Emilio Lamas.



De la actividad, realizada el sábado último, también participaron el abogado querellante Luis Segovia; Ingrid Figueroa, quien denunció al cura Moisés Pachado en Catamarca, y la periodista Silvia Noviasky, que visibilizó varias de las denuncias en la provincia a través de notas de investigación. El encuentro fue organizado por el Plenario de Trabajadoras - Tendencia.

García sostuvo que la causa contra Lamas "está en stand by". La defensa del cura pidió que se declare la prescripción de la acusación, el pedido tiene que ser resuelto por la Corte de Justicia de Salta, pero esa resolución viene demorada. "En mayo el juicio se suspendió por la pandemia", recordó García, que es querellante en el proceso con el patrocionio de Segovia. Señaló que hasta ahora no hubo avances y que espera que el sacerdote sea juzgado y vaya a la cárcel. El cura también fue denunciado por Carla Morales Ríos.

Ingrid Figueroa relató su experiencia y sostuvo que la Iglesia estuvo apoyando al cura denunciado y dijo que hubo una estrategia defensiva buscando que la causa prescriba.

Valeria Zarza, la ex monja denunciante del cura Agustín Rosa Torino por abuso sexual junto a otras dos víctimas, no pudo participar por un corte de luz en su casa, pero transmitió su pedido: "Quiere que se reactive la causa contra Rosa Torino, hay un pedido de elevación a juicio y no hay más novedades", contó García. El Poder Judicial informó que será el juez de la Sala IV del Tribunal de Juicios, Maximiliano Troyano, el encargado de juzgarlo, pero no hay fecha.

Asimismo, García señaló que el ex cura José Carlos Aguilera no llegó aún a juicio, a pesar de que tiene dos denuncias penales por abuso sexual. La Iglesia lo apartó del sacerdocio, luego de encontrarlo culpable en un juicio eclesiástico por 6 denuncias por abuso sexual realizadas en ese ámbito.

También se espera el juicio a Gustavo Oscar Zanchetta, obispo emérito, imputado por el delito de “abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido" en perjuicio de dos personas. El Tribunal integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos rechazó un pedido de nulidad del decreto de elevación a juicio pero aún no hay fecha de las audiencias.

García dijo que en la Red Nacional de Sobrevivientes también Daniel Sgardelis está solicitando que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires no dicte la prescripción de su causa. Se trata de un hombre salteño con hipoacusia que denunció por abuso sexual en la infancia a curas y a un profesor en el Instituto Próvolo de La Plata.

El reclamo de justicia de la Red de Sobrevivientes tambien comprende los últimos hechos de abuso sexual denunciados en Salta. Una de las acusaciones es contra el cura Horacio Chauque Perales. La última fue contra el pastor evangelista Benjamín Abilés Miranda, en Rosario de Lerma.

García explicó que los pastores obran de manera similar que los curas de la Iglesia Católica: "profesan una fe y seducen a la víctima". "La Red lucha contra cualquier abuso que se haga en una iglesia", añadió.

El encuentro se hizo con el fin de visibilizar los abusos sexuales eclesiásticos y las causas que esperan llegar a juicio en Salta. "No sé si puede parar este delito, luchamos para que se visibilice y allanar el camino para que las víctimas que padezcan este hecho sepan como organizarse y se sientan apoyadas", manifestó García.

El sobreviviente dijo que se ha logrado que la Iglesia "pierda lo mitológico", y que se sepa que cometen abusos sexuales. También alertó que se debe tener cuidado porque estas instituciones no son un lugar seguro para dejar a niños, niñas y adolescentes. Añadió que la Iglesia sabía de curas denunciados por abuso, y que resolvían las situaciones enviándolos a otros lugares, donde encontraban otras víctimas. Señaló que es una estrategia que se repite, el planteo "de la prescripción de las causas".

Cómo sobrevivir a los abusos

En la Red de Sobrevientes consideran que hay 5 puntos para que las víctimas logren sobrellevar las denuncias contra los curas. "Hablar, porque si no, no denunciás. Buscar a alguien que te escuche, que preste atención a tu caso. Dejar que fluya para que tenga un inicio y un final. Estar en la cancha, estar con gente de lucha y no dejar de mirar que la circunstancia de la violación no es el destino (...), el destino es pedir justicia".

"Los abusos nos van a marcar de por vida. Tenemos que tratar de superar. Es un camino doloroso pero hay que pasarlo", expresó García. Agregó que la Red de Sobrevivientes de Salta va a acompañar a las víctimas cuando estén listas para denunciar, y explicó que en algunos casos han colaborado brindando asesoramiento y apoyando a quienes se han acercado a contar sus historias y que aún no han podido hacer las denuncias.

En el encuentro Noviasky señaló que el periodismo ha contribuido a dar visibilidad a las denuncias por abuso sexual eclesiástico. Y afirmó que, al igual que los delitos por lesa humanidad, el abuso sexual eclesiástico debería tener un tratamiento especial que posibilite que los sacerdotes sean enjuiciados. Destacó que el abuso sexual se agrava si es cometido por curas, por lo que merece una consideración particular ya que ocurren en el seno de una institución como la Iglesia, donde ocupan una posición de poder. “Hay un montón de características que la justicia debería tener en cuenta para que haya un juicio”, indicó. Y mencionó además que buena cantidad de sobrevivientes, han pasado 20 o 30 años hasta que han podido hablar y denunciar.