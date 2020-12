Coronavirus en España: Madrid prohíbe los festejos de Año Nuevo en la Puerta del Sol 

La pandemia de coronavirus privará este año a los españoles de una de las imágenes más características de la noche de Año Nuevo: la multitud reunida en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para comer uvas al ritmo de las campanadas del nuevo año.



Así lo anunció la autoridad de Salud del Gobierno regional en un comunicado en el que precisa que esta tradicional actividad queda suspendida "en plazas o vías públicas de la región" que incluye a la capital de España.



La medida contempla también la limitación la cantidad de público en las ferias navideñas y los actos organizados para que los niños entreguen sus cartas de deseos a los Reyes Magos y a Papá Noel, dijo el Gobierno regional en el comunicado.



Asimismo, las típicas cabalgatas para recibir el 5 de enero a los Reyes deberán celebrarse en espacios acotados y con el público sentado, agregó el texto, según informó la agencia de noticias AFP.



Las autoridades sanitarias en España temen que las fiestas navideñas hagan incrementar los contagios una vez se consiguió contener la segunda ola de la pandemia gracias a restricciones como toques de queda o cierre de bares.



Anteayer, el Gobierno español recomendó evitar los desplazamientos entre regiones, excepto para visitar a familiares, y limitar las reuniones navideñas a diez personas.



España es uno de los países europeos más castigados por la pandemia, con 46.000 fallecidos y más de 1,6 millones de contagios diagnosticados.

El gobierno español informó que comenzará a vacunar a su población en enero próximo y que espera tener inmunizadas contra el coronavirus a entre 15 y 20 millones de personas para mayo o junio de 2021.

"Estimamos que a principios de enero vamos a poder empezar la campaña de vacunación", informó en rueda de prensa el ministro de Salud, Salvador Illa.



Una primera fase incluirá la inmunización de "las personas que están en residencias de mayores, los profesionales sanitarios que las atienden, los profesionales sanitarios que están en primera línea" y personas dependientes, detalló Illa en Madrid.



Por su parte, el presidente Pedro Sánchez dijo en un acto en la norteña región de Cantabria que la previsión de su Gobierno es que 2,5 millones de personas van a ser vacunadas en la primera etapa", que debe durar unos dos meses.



En la segunda etapa, gracias a la disponibilidad progresiva de las dosis, el Gobierno espera para "mayo o junio" tener a "entre 15 y 20 millones de Españoles vacunados", dijo Sánchez, citado por la agencia de noticias AFP.



Los grupos de población abarcados en esta segunda etapa no fueron precisados.



"Finalmente, la tercera etapa, cuando ya el número de dosis y de vacunas disponibles va a ser extenso y muy amplio, nos va a permitir cubrir el conjunto de la población", agregó del líder socialista.



Esta última fase debería comenzar en junio, aunque el Gobierno no precisó para cuándo estima que todos los españoles habrán recibido la vacuna, que no será obligatoria.



Hasta ahora, el Gobierno anunció haber autorizado la adquisición de más de 100 millones de dosis de vacunas, bajo el paraguas de contratos de la Unión Europea (UE) con varios laboratorios.



Casi todas las vacunas requieren dos dosis, por lo que ya estarían cubiertos los 47 millones de españoles. España podría dedicar las dosis restantes a "tareas de solidaridad" con terceros países, según el Gobierno.



Pero la situación mejoró en el último mes, cuando la tasa de incidencia acumulada del virus se redujo a la mitad, a unos 240 casos por 100.000 habitantes en 14 días, según el último balance del Ministerio de Sanidad.