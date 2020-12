Axel Kicillof: “Esperamos vacunar a doce millones de bonaerenses"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este lunes que su gobierno prevé vacunar a “dos millones de personas por mes” y anticipó que las vacunas llegarán “entre fines de diciembre y los primeros días de enero”. Si bien reconoció que “hay incertidumbre sobre la fecha de llegada”, afirmó que en el Ministerio de Salud provincial ya trabaja en el operativo de vacunación que alcanzará a “doce millones de bonaerenses”.

“Estamos previendo vacunar a 12 millones de personas durante seis meses. Ese es el objetivo. Desde el ministerio de Salud (Daniel) Gollan y (Nicolás) Kreplak están armando un ejército de vacunadores. Implica un despliegue territorial enorme”, sostuvo en una entrevista con C5N.

Al mismo tiempo, Kicillof advirtió que “aun cuando se haya vacunado, hay que seguir extremando los cuidados porque la inmunidad puede tardar cerca de 30 días”. Además, contó que el gobierno bonaerense piensa vacunar en escuelas.

Por su parte, consultado sobre el primer año de gestión, el gobernador reflexionó: “El coronavirus nos cambió los planes a todos”. Y destacó la labor que se hizo en un año “totalmente extraordinario” a causa de la pandemia de coronavirus. “Trabajamos muchísimo para evitar el desborde del sistema sanitario. Si no hubiéramos ampliado el sistema de salud como lo hicimos, hubiéramos tenido mucha gente sin cama, sin médico y sin respirador", aseguró.

“Hubo distintos diagnósticos sobre la Provincia, decía que se iba a sobrepasar la capacidad del sistema sanitario, y eso no sucedió”, agregó. Asimismo, se mostró optimista de cara al año próximo: “Apostaremos a fortalecer no solo la economía en general, sino también la inversión privada y pública”.

“Hemos lanzado un plan inmenso de obra pública para el 2021, que se está discutiendo todavía en la legislatura; también hemos armado una unidad de Tierra y Vivienda, a cargo de Teresa García”, señaló.

Coparticipación

En otro tramo de la entrevista, Kicillof se refirió a las quejas del gobierno porteño tras la sanción de la ley sobre coparticipación, y advirtió que no se puede discutir el carácter institucional de la quita ya que “se definió en el parlamento”.

“Hay una sobreactuación porque hubo recursos de más para el distrito más rico. Lo de Larreta es sobreactuado y exagerado, vinculado al marketing político al que nos tiene acostumbrado el PRO”, aseveró el gobernador y recordó que “Macri le dio más a la Ciudad y por decreto”.

Kicillof dijo que no quiere polemizar con Rodríguez Larreta, pero destacó que el tema de la coparticipación “se venía hablando desde hace tiempo y lo sabíamos todos”. Además, agregó que “no hay que ponerse en un papel de persecución que no hay, que no existe”.

PASO

Con respecto a la posibilidad de suspender las PASO del próximo año, aseguró que “si uno mira lo que está pasando en Europa o Estados Unidos, no hay dudas que estamos en una situación excepcional”.

“En julio todavía vamos a estar vacunando y con el coronavirus encima. Y en agosto estaríamos entrando a un proceso electoral. Sería una situación peculiar. Hay que evaluarlo. Es una discusión que tiene que dar el Parlamento”, concluyó.