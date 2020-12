Renta

Nación Retiro, compañía del Grupo Banco Nación Argentina, lanza al mercado su nueva línea de herramientas financieras que permite a las personas planificar un ingreso extra que refuerce su futura jubilación. Se trata del Plan Retiro Planeado, cuyo piso de aporte este año aún es de 200 pesos. Sin embargo, el descuento sobre Impuesto a las Ganancias anuales es de 18.000 pesos, con lo cual el importe que se pague en diciembre se descuenta en mayo cuando se liquida este impuesto. En 2021, ese tope será de 24.000 pesos. Lo interesante para una gran cantidad de personas es la posibilidad de contar con una renta vitalicia en el futuro con ventajas impositivas hoy.



El acertijo

Si una gallina pone 2 huevos en tres días, ¿cuántos días se necesitan para que cuatro gallinas pongan dos docenas de huevos?

Respuesta: Una gallina pone 2 huevos en tres días. Cuatro gallinas pondrán 8 huevos, entonces esas mismas cuatro gallinas en 6 días pondrán 16 huevos, y esas mismas 4 gallinas pondrán 24 huevos en 9 días.

El dato

El presidente de España, Pedro Sánchez, informó que "no habría problema para que Iberia pudiera operar en el espacio aéreo europeo después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea". En rueda de prensa en Bruselas tras la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Sánchez indicó que el Gobierno viene trabajando desde hace tiempo con IAG --holding al que pertenece Iberia junto a British Airways, Vueling y Aer Lingus--, Iberia y la propia Comisión Europea para dar una respuesta y una salida a esta cuestión. Las reglas comunitarias establecen que las licencias de explotación para vuelos dentro de la Unión Europea se asignen a compañías cuyo "control efectivo" recaiga sobre un Estado miembro o sus nacionales y que la "propiedad" del 50 por ciento más una de las acciones sea también europea.

La posta

El gobierno de Cuba anunció este jueves que la isla empezará la unificación monetaria a partir del 1° de enero de 2021. En un mensaje televisado, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que el Partido Comunista había decidido empezar el "proceso de unificación monetaria y cambiaria y el resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan (...) como un paso decisivo en el ordenamiento monetario del país". Actualmente circulan dos monendas en Cuba: el peso cubano y el peso cubano convertible, conocido como CUC y creado en los años 90. El CUC es equivalente al dólar. La mayoría de la población cobra sus salarios y paga productos y servicios básicos en pesos cubanos, mientras que el Estado vende productos importados y cobra por servicios como el turismo en CUC. Con la unificación monetaria, los CUC desaparecerán, aunque el mandatario no lo dijo explícitamente. Díaz-Canel anunció una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar.

Cuál Es?

La compañía de ciberseguridad vpnMentor descubrió una granja de clics integrada por 10.000 cuentas falsas de Instagram, utilizadas de forma automática para inflar las estadísticas de seguidores y 'me gusta' de cuentas de la red social e influir en los ingresos publicitarios. La granja de clics descubierta por los investigadores Noam Rotem y Ran Locar opera de forma global, pero tiene su base en Kazajistán y Armenia, aprovechando la escasez de regulación en materia de digital que tienen la mayoría de países en vías de desarrollo. Según ha informado vpnMentor en un comunicado enviado a Europa Press, estas 10.000 cuentas funcionan de forma automatizada "sin necesidad apenas de intervención humana". Cada una de ellas tiene su propio avatar, biografía, correo electrónico e incluso SMS de verificación, para lo que utilizaron miles de tarjetas SIM locales.

Tecno

La división de infraestructura digital (AWS) de Amazon presentó AWS Panorama y su servicio asociado, Amazon Lookout for Vision. El sistema utiliza las cámaras de seguridad instaladas en las fábricas para detectar los flujos de movimiento de los trabajadores y reconocer cuándo no se cumple con el distanciamiento social impuesto o las personas no tienen puesto el equipo protector necesario. Varias empresas, entre ellas el fabricante de instrumentos musicales Fender, Siemens, o BP han empezado a experimentar con este tipo de herramientas en sus procesos de fabricación, que ahora estarán disponible para todos los clientes de AWS.

Internet

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y la coalición bipartidista que incluye a 48 Estados de Estados Unidos presentaron dos demandas separadas contra Facebook por prácticas anticompetitivas ante la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Piden que se obligue a la compañía a desinvertir, incluyendo los negocios de WhatsApp e Instagram. La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, lidera la coalición bipartidista integrada por los fiscales generales de 48 Estados. En su demanda plantean que Facebook impide la competencia y reduce la privacidad de los consumidores para obtener ganancias. Además, le pidieron a la Corte que impida a Facebook continuar con su comportamiento anticompetitivo, realizar adquisiciones de compañías que excedan los 10 millones de dólares sin notificar a los Estados y la obligue a desinvertir.