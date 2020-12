La reactivación empieza por casa

El Gobierno avanzará con la construcción de más de 3000 viviendas al sur del conurbano bonaerense y llevará a cabo un plan de urbanización de emergencia para el barrio Azul, ubicado entre Avellaneda y Quilmes. La iniciativa se inscribe dentro del plan Casa Propia-Construir Futuro, una política del flamante ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que tiene como objetivo desarrollar 264 mil soluciones habitacionales en todo el país. Para marzo confía que estarán disponibles otras 60 mil viviendas, bajo un nuevo sistema de financiamiento.

El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. “Allí donde la sociedad no puede generar las condiciones de igualdad, tiene que estar presente el Estado", afirmó. “Lo decimos sin ruborizarnos: algunos piensan que por hablar así nos volvimos populistas. Si ser populista es pensar en el que menos tiene y más necesita, soy populista, o pueden ponerme el título que se les de la gana, pero estoy preocupado por esa gente”, agregó el mandatario.

El programa Casa Propia – Construir Futuro es un plan federal que busca reducir el grave déficit habitacional. En este caso, se firmaron convenios para la construcción de 3050 viviendas en la provincia de Buenos Aires: 1.250 serán para la localidad de Quilmes, 900 para Berazategui, 600 para Florencio Varela y 300 para Avellaneda. Durante el anuncio estuvieron los intendentes de esas localidades, el gobernador, Axel Kicillof, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Ferraresi, ex intendente de Avellaneda, adelantó que las construcciones de casas serán diferentes. “Cambia el paradigma, ya no hay más viviendas sociales que son todas iguales. Serán con un diseño que se pueda habitar, crecer, soñar. Ya no serán casas donde en un cuarto no entraba un placard, o no pasaba una silla de ruedas por el pasillo”, describió. Tras un mes de gestión, luego de la salida de María Eugenia Bielsa, proyectó para marzo 2021: “El primer objetivo es lanzar 60 mil viviendas, la Argentina se construye a partir de algo maravilloso como es la vivienda propia”.

Por otro lado, indicó que habrá un nuevo método de financiamiento, a través de lo que se llamará un fondo solidario de vivienda. “Es un recupero en función de lo que cada vecino pueda pagar, por eso es solidario, y los que no puedan pagar van a mantener un subsidio del Estado”, explicó Ferraresi. “Dejar que la vivienda sea un recupero financiero para ser una inversión social, hay que generar la vivienda como un derecho, pero también como algo que se percibe en el tiempo, que hay que hacer un esfuerzo, porque la urbanización no es gratis”, agregó.

Barrio Azul

Por otro lado, se firmaron acuerdos para realizar obras de equipamiento urbano en el barrio Azul, a través del programa Plan Argentina Construye. Durante el encuentro, los funcionarios hicieron referencia a la diferencia que existe dentro de Villa Azul, del lado de Avellaneda por un lado, y de Quilmes por otro. Alberto Fernández reveló que esa fue la primera tarea que le encomendó a Ferraresi: “Le dije que haga en Quilmes lo que había hecho en la parte de Avellaneda, para que nadie piense que su vida es distinta por una calle. No quiero dividir la suerte de los argentinos según el gobernante, quiero que todos tengan las mismas oportunidades”, aseguró.

En el barrio se sumarán luminarias led, red de agua potable con una inversión de 30 millones de pesos, y se realizará una rectificación y unificación del Acceso Sudeste para que haya más kilómetros de tierra disponibles, lo cual tendrá un costo de 750 millones de pesos. “De un lado de Villa Azul hubo un gobierno que dio un mínimo de igualdad de condiciones, y del otro uno que decía que hagan mérito, que el mercado les iba a resolver el problema, total con la meritocracia todo se puede”, deslizó Alberto Fernández como crítica al gobierno de Cambiemos. “Por mucho esfuerzo que se haga, si el mínimo de condiciones no está dado, el mérito no alcanza”, concluyó.