"Hicimos lo que no se hizo en mucho tiempo"

Las novedosas alianzas políticas y el consenso alcanzado en temas difíciles junto al debate a través de las nuevas plataformas son los temas que se destacan en el balance del 2020 de la presidenta del Concejo Municipal de Rosario que ha sido reelecta para el cargo: María Eugenia Schmuck. “La verdad es que creo que en el año más difícil, hicimos todo lo que no se había hecho en mucho tiempo”, le dijo a Rosario/12 para empezar a evaluar el difícil tránsito por el año que pasó. Para la titular del cuerpo legislativo local “la digitalización del sistema de gestión parlamentaria, en el marco del gobierno abierto; no solamente para trabajar en forma remota los concejales y las concejalas para presentar proyectos, incluso debatir los temas virtualmente; fue muy positivo. Incluso para que los vecinos pudieran ver desde su casa no solo las sesiones sino también el trabajo en las comisiones que ahora también se plantean por streaming. Y eso es muy valioso porque permite ver el verdadero trabajo de los concejales más allá de las sesiones propiamente dichas. Y eso implica un control permanente de la ciudadanía a través de estos adelantos tecnológicos”, señaló.

-A pesar de que ya volvieron a la presencialidad, ¿creés que algo de todo esto va a quedar como uso habitual en el Concejo?

-Yo creo que vamos a ir como a un esquema mixto. A seis días de decretado el aislamiento obligatorio, nosotros ya estábamos funcionando de forma virtual. Ahí empezamos a descubrir que hay audiencias que son muy difíciles de concretar en forma presencial con los vecinos, que de manera virtual pudimos hacer de forma más ordenada y eficiente y con muchas más personas. Y la verdad es que eso para mí llegó para quedarse porque es más barato, porque la gente no se tiene que movilizar al Concejo. Lo podés hacer en forma remota con cualquiera de las plataformas y es mucho más dinámico porque se pueden plantear reuniones más ordenadas, hay que hablar de a uno, se fijan tiempos. Yo creo que fue un año de mucha productividad para el Concejo de Rosario, porque a pesar de la pandemia y de la crisis, descubrimos muchos mecanismos de gestión que nos permitieron trabajar en una forma más eficiente y sobre todo llegar a mucha más gente.

-También fue un año de consensos, donde el intendente Pablo Javkin y vos como presidenta del cuerpo lograron alianzas con sectores políticos que hasta ese momento eran impensables.

-Que yo recuerde es el Concejo más diverso de la historia. Recuerdo muchas sesiones de fin de año conflictivas, con reuniones en los pasillos hasta altas horas de la noche, donde nunca se alcanzaban acuerdos. Nosotros arribamos a la última sesión del 2020 en la semana previa a la navidad, con niveles de consenso realmente profundos. Con mayorías importantes en temas complicados como presupuesto, urbanizaciones, fotomultas, en temas que siempre nos llevaban mucho más discusiones. Hemos aprendido a escuchar mucho al que piensa distinto. Pablo Javkin, con quien comparto militancia desde hace 20 años y tenemos una misma forma de proceder, se juntó en 2020 con todas las fuerzas políticas mucho más que los intendentes que lo precedieron. Y vino al Concejo en media docena de ocasiones, que no recuerdo a un intendente que se encuentre tanto con los concejales de todos los bloques. Es una vocación que tiene el intendente por el consenso que a mí como presidenta del cuerpo me ayuda muchísimo en mi gestión. Y creo que también es una práctica que llegó para quedarse, porque al compartir un año tan difícil, nos dimos cuenta de que muchos de los temas que nos separaban, que planteaban diferencias irreconciliables no eran tales. Por ejemplo otro tema difícil que sacamos fue la ordenanza de suelo productivo, fue una ordenanza que aprobamos con 24 votos sobre 28 cuando parecía que no iba a haber acuerdo. Pero hubo diálogo, se le hicieron modificaciones para llegar al consenso. Y fue producto de la escucha, de aceptar las sugerencias que se hicieron desde diferentes sectores.

-Además fue un año de muchas políticas públicas para la mujer desde el Concejo, con comisiones especiales incluso.

-Bueno es que a partir de las elecciones de 2019 por primera vez hay más mujeres que varones en el Concejo Municipal. Somos 16 mujeres y 12 varones y las comisiones más importantes están presididas por mujeres algo que tampoco había pasado nunca. Planeamiento, Gobierno, Hacienda, Feminismo y Derechos Humanos están conducidas por mujeres. Eso no es un tema menor.

-¿Qué perspectivas tenés en la gestión del Concejo para este 2021 que además será un año electoral?

-Creo que las distintas fuerzas nos hemos acostumbrados a debatir frontalmente nuestras diferencias y a trabajar sobre los acuerdos. Y eso hizo que el Concejo estuviera a la altura de los desafíos que planteó la pandemia. Este será un año distinto pero ojalá que en la nueva normalidad que vamos construyendo entre todos, sigamos acordando temas centrales para la gestión de la ciudad. Personalmente para 2021 tengo el desafío de encontrar acuerdos para sancionar el alcohol 0 que queríamos aprobar en la última sesión del año. Pero creo que vamos a avanzar en la primera sesión de prórroga. Y por supuesto seguir apostando a la eficiencia y a la transparencia en nuestro trabajo. Algo que quedó pendiente es que los rosarinos también puedan presentar proyectos en forma remota. Queremos terminar este proceso de digitalización del Concejo haciendo un instructivo muy fácil y accesible para que los vecinos sepan los temas que se están tratando y cómo presentar iniciativas al cuerpo.

Schmuck apuntó además que “este año también cumplimos con el cupo trans porque se sumaron un compañero y una compañera en áreas administrativas. Una de ellas a la recepción del Concejo lo que permite darle visibilidad a estos derechos que estamos ampliando”, concluyó.