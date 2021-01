No deberían, pero llaman

Las prestadoras de servicio de telefonía móvil fueron las empresas más denunciadas en 2020, con sanciones de hasta 78 millones de pesos, debido a llamadas de publicidad o marketing telefónico, según la Agencia de Acceso a la Información Pública, en base al Registro Nacional No Llame, que reúne los números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias. El podio de las empresas más sancionadas en 2020 por incumplir con la Ley 26.951 de Registro Nacional No Llame fue encabezado por Movistar, seguida por Personal, Claro y DIRECTV.