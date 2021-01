La dramática situación de travestis y trans detenidas en la alcaidía Roberto Pettinato 

LA TORTURA DE LA BOTELLITA

“Callate, puto. Vos no podés hablar acá, me dijo un hombre. Me habían ido a buscar a la comisaría 4ª para embarcarme hacia la Alcaidía Roberto Pettinato. Me trajeron con 13 hombres que se sacaron las marrocas (las cadenas de traslado) y querían que les chupara el miembro. Estaban con yilets, alfileres y puntas que no sé de donde los sacaron. Temí que me pincharan una teta o me cortaran la cara. Llamé a la penitenciaria que nos custodiaba y le pedí: ‘Señorita, quiero ir al baño. Sáqueme de aquí, por favor’. Entonces ella me pasó una botella para que orine y tuve que sacar el miembro delante de todos esos hombres. Después les pasó la botella a ellos para que orinen delante de mí. Los 13 sacaron el miembro y me decían que me iban a tirar con esa botella de 4 litros llena de orina si no se los chupaba. Le pregunté nombre y apellido a la penitenciaria y no me lo quiso dar. Como ese día trasladaron a mucha gente a la alcaldía, me tuvieron afuera desde las 7 de la mañana que llegó el camión hasta las 4 de la tarde. Las chicas trans no deberían viajar con los hombres”.

Esta denuncia efectuada por Paulet Moreno Mosquera se viralizó a partir de un video que circuló la agencia tlgbi Sudaka. Un segundo video registra el mal estado de las instalaciones y de la comida que se les entrega.La lista de reclamos incluye incumplimiento de la Ley de Identidad de Género, inexistencia de personal penitenciario femenino en la alcaidía, trato cotidiano de “puto” y uso del nombre masculino que no corresponde a feminidades trans y travestis, y obligación de exhibir sus cuerpos desnudos durante el baño, ante la población masculina y los agentes penitenciarios, por falta absoluta de cortinas y de privacidad en el pabellón. Desde el lugar de alojamiento, una de las prisioneras informa a SOY que en los últimos días “todo continúa igual”. La única mejora obtenida fue un cambio de colchones. Continúan la comida en mal estado y las violaciones a la Ley de Identidad de Género.

Antonella Mirenghi, del área Comité contra la Tortura de la CMP, estuvo a cargo del equipo que efectuó una inspección oficial y entrevistó individual y confidencialmente a las travestis y trans alojadas en ese centro de detención.

“La alcaidía no es cárcel ni comisaría. Fue construida para alojar exclusivamente a varones cisgénero. Y con el tiempo se fue consolidando el alojamiento de personas travestis y trans. El pabellón que fuimos a inspeccionar tiene capacidad para 16 personas. En este momento hay alojadas 11 femineidades travestis-trans y dos varones cisgénero. Son los llamados ‘refugiados’, que no pueden estar en otro pabellón porque tienen causas complejas en las que, además, están imputados por delitos de agresión sexual. Eso los pone en situación de riesgo si se los aloja en otro pabellón”, explica Antonella Mirenghi.

Por ser un lugar creado para alojar varones cisgénero, las travestis y mujeres trans alojadas en este pabellón “viven en un régimen extremo de aislamiento. Pasan casi 22 horas del día encerradas en celdas de 2x2, duermen sobre cuchetas de cemento y chapa. Solo pueden estar juntas en el horario de almuerzo. No se les permiten salidas recreativas ni acceso al patio, porque todos los demás lugares son para varones cisgénero”, señala la responsable de la inspección.

Desde la aprobación de la ley de identidad de genero allá por el 2012 hemos recorrido un largo camino, si bien la unión con las fuerzas feministas ha logrado potenciar los reclamos y equidades, siempre hay un resabio de resistencia. A la larga o a la corta, por ejemplo, las acciones biologicistas administrativas del Estado cercenan el derecho a la identidad de género y lo siguen encasillando en las categorías sexuales femeninas o masculinas.

Quizás para los lectores avezados en esta temática que este medio ha sabido fomentar no sea un tema, pero muchas veces quienes leen columnas respecto del género no posean la noción del por qué hablamos de multiplicidad identitaria a la hora de reclamar por esa media vuelta de tuerca de la ley de identidad de género.

Si buscamos en los textos de la historia por la lucha de la ley en el Congreso veremos que gran parte de les legisladores confunden el concepto biológico desde el campo de la genitalidad con el concepto de construcción social identitaria. Si bien hoy circula una definición de lo mujer trans o varón trans como posibilidad inclusiva, destierra todas aquellas identidades no sujetas a esa transhegemonia, Acorrala a las identidades transgéneros en el corralito del binarismo, quedando excluidas identidades, sobre todo las identidades lesbianas y travestis, que históricamente desde lo legal, cultural y educativo han tenido un sello de fuego como categorías sociales negativas, abyectas, degeneradas, y en específico delincuenciables respecto de las identidades travestis.

UN CAMBIO TRANSVERSAL

Pero nada es antojadizo, más bien es una cuestión de poder, de control y dominación, imaginen Uds. que ese sistema de control social desde la biología tenga que adecuarse a los tiempos modernos en donde el tercer milenio sacó a la luz la existencia de seres humanos más allá de la genitalidad y la sexualidad. Se tendría que reorganizar todo un Estado desde sus tres poderes y las líneas del control de cada uno sobre la población con la inclusión de las categorías identitarias existentes.

Reformularía un nuevo contrato social, pero con la variante que la propiedad y la economía ya no serían los puntos fundamentales de acción política y social, sino el hecho de reconocer a los grupos sociales como universales a la soberanía Estado - Nación creando un nuevo eje Estado – capitalismo – democracia, haciendo temblar a los poderes de clase social y capitalista que han sido llevados al máximo de su dominación a tener que renegociar la redistribución por una mayor equidad social identitaria.

Nada más ni nada menos estamos redirigiendo la dignidad a todo ser humano, fuera de la clase social, la posición de poder económica y sobre todo del biologicismo que ha posibilitado por más de 7 décadas en argentina el exterminio sistemático de la población TTT (travesti, transgénero transexual) mediante los edictos policiales que han sido sostenidos aún por gobiernos democráticos.

UN PROBLEMA CONCRETO

Cuando me mudé para los alrededores de La Plata intente anotarme para el plan vacunatorio en su página WEB https://vacunatepba.gba.gob.ar/

Grande fue mi sorpresa cuando vi que existe como campo la identidad autopercibida, lo que sin duda constituye un gran avance. Sin embargo estas multiplicidades identitarias están sujetas al binarismo sexo femenino o masculino rompiendo y violando uno de los máximos derechos de la ley de identidad de género y del nuevo código civil que hablan del respeto a la identidad, la dignidad y la inviolabilidad de la misma.

¿Cómo podemos ser sujetas y sujetes de derechos si el mismo Estado desde sus órganos administrativos no respeta ni las leyes, el CCyCN, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de DDHH.

Las acciones equivocas que Ministerios, Entes registrales del Estado no han podido hasta ahora solucionar, aun habiendo sendas leyes con las identidades suprimidas en sus registros administrativos a saber Ley de cupo laboral travesti trans Diana Sacayán de la Provincia de Buenos Aires, el decreto reglamentario expedido por el presidente de la Nación Alberto Fernández respecto del Cupo laboral a nivel nacional, hoy por entrar en discusión en las Cámaras del Congreso y fallos identitarios que siguen a la espera de los tiempos sin fin de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (caso Alba Rueda, https://www.pagina12.com.ar/231606-una-activista-trans-catolica-reclama-el-cambio-de-acta-de-ba, caso Lara Maria Bertolini https://www.pagina12.com.ar/240437-femineidad-travesti-el-reclamo-de-la-activista-lara-bertolin)

HAY UNA LUZ! SIGAMOSLA!

No todo está mal. Ha habido experiencias exitosas que bien estaría continuar y replicar. Bajo la gestión de la Dra. Alejandra Gils Carbó en la Procuración General de la Nación se creó un método registral que a mi entender es superador y practico. ¡Por qué no copiarlo? .

A su vez, la experiencia del Ministerio Público Fiscal merece ser compartida, ya que no se trata simplemente de cumplir con un cupo, sino de construir espacios de trabajo igualitarios. Algunos ejemplos: modificaron los formularios de ingreso y realizaron un legajo electrónico donde se eliminó el “campo sexo”. Solo existe el “campo género”. Ademas del binomio hegemónico femenino y masculino, existe la opción otro para ser autocompletado. En esta experiencia no ofrecen una lista de identidades, ya que se considera que siempre está el riesgo de omitir algunas. Dirán que es una cuestión de casilleros. Nada más lejos: implica repensar todo un engranaje que conlleva la gestión administrativa de un organismo, y en especial la que caracteriza al empleo público. Por ejemplo, cual es la valoración que se le da al certificado de antecedentes penales. La Procuradora en 2014 dictó una resolución, PGN N 1544/2014, que estableció modificaciones a ese requisito, estableciendo que las personas con antecedentes penales ( se sabe que las travestis caemos en cana cada dos por tres) pueden ser contratadas luego de 5 años de transcurrida la condena, basandose en criterios de no discriminación y reinserción laboral. Se trabajó en conjunto con el Bachillarato Trans Mocha Celis, se realizaron capacitaciones recíprocas entre ambas instituciones y también elaborábamos documentos y materiales. Entre otras modificaciones de fondo, se contemplaron las nuevas fuentes de filiación, y se introdujo la licencia por violencia de género, entre otras.

Si bien estas políticas que menciono como otras tantas, con la finalización de le gestión de Gils Carbó no se profundizaron, fue tal el avance producido durante esos años, que aún así, el organismo sigue estando a la vanguardia con respecto a otras entidades públicas, y en especial dentro de los propias pertenecientes a la administración de justicia.

El mejor momento que nos guardamos en el corazón fue cuando Lohana Berkins le agradece a la Procuradora y le dice “comenzamos a experimentar lo que es vivir en un estado de derecho, sobre todo en la justicia donde históricamente fuimos ninguneadas, no reconocidas, sino también porque hoy muchas compañeras trabajan en la justicia”.

LEY MICAELA, DE ADORNO

Las duchas dan a la entrada del pabellón y carecen de cortinas. Hay dos ventanas desde donde pueden observarlas tanto desde otro pabellón como desde el control, que está integrado por agentes penitenciarios varones cis.

“Todo el personal del Servicio Bonaerense que presta servicio en la alcaidía son hombres cis. Las requisas las realizan varones y delante de otros varones. Todo lo hacen penitenciarios hombres: acompañarlas al sector sanidad, la entrega de encomiendas y de la comida. Diez de las femineidades trans alojadas en Pettinato viven con VIH y deberían estar bajo tratamiento. Les entregan la medicación para VIH pero no tienen controles periódicos de salud, no se les provee la dieta indicada ni medicamentos para patologías crónicas como diabetes y EPOC. Las viandas que les proveen ingresan a las 11 y se las entregan a las 17, por eso llegan en mal estado. El acceso a la salud está mediado por los penitenciarios y las detenidas tienen que soportar el transodio tanto de los profesionales de la salud que eventualmente las atienden como el de los guardias que las custodian, que las llaman por el nombre masculino y les dicen ‘puto’ todo el tiempo. Durante la visita hubo algún personal que nos dijo: ‘Necesitamos la Ley Micaela’. Pero sabemos perfectamente que lo dicen porque tienen cola de paja”, sostiene Antonella Mirenghi.

DESDE EL DESPACHO DEL DIRECTOR

Con todo esta información y ante la urgencia de una respuesta, Soy conversó con el director de la alcaldía Pettinato, el abogado civil Santiago Ferrara.

¿Por qué no hay pabellón de Diversidad en la alcaidía? ¿Por qué hay internos junto con las detenidas trans?

En el marco del programa de Alcaidías Departamentales, no existen pabellones de aislamiento. En el caso de la alcaidía Pettinato, las personas trans que ingresan son alojadxs de forma conjunta, dependiendo de su auto-percepción sexo-genérica, para facilitar su abordaje sanitario y alimentario, toda vez que, en general, constituyen una población atravesada por serias patologías clínico-médicas, y debe garantizarse su pleno acceso a la salud y farmacológico, y una dieta sujeta a controles periódicos.

¿Por qué hay internos “refugiados” junto con las detenidas trans?

No existen en la alcaidía privadxs de la libertad en carácter de “refugiadxs”; el alojamiento de lxs ingresantes es definido en función de una serie de variables, como por ejemplo el delito, la edad, o la sexualidad auto-percibida, y se tiende a restringir al máximo hipótesis de conflicto.

¿Se permite que las detenidas trans y travestis –como ocurre en algunos penales- estén alojadas en pabellones de trans y travestis con sus novios cisgénero?

Sin perjuicio de lo que pueda suceder en otras cárceles, las alcaidías son establecimientos de encierro transitorio, y se prioriza la convivencia pacífica, bajo estándares de respeto por los derechos humanos respecto de la población alojada hasta su libertad o traslado a un complejo penitenciario.

¿Cuál es su opinión sobre el informe que presentó la Comisión Provincial por la Memoria luego de la visita a la alcaidía, y que dio lugar al habeas corpus?

(El alcaide no respondió la última pregunta).

“LA HETEROSEXUALIDAD NO NOS LEE”

Toni Domínguez es docente e investigadora de la Dirección de Diversidad Sexual de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Tiene experiencia de trabajo con travestis y trans privadas de la libertad en cárceles de la provincia de Buenos Aires.

“El mayor problema es que la heterosexualidad no nos lee. Las compañeras trans y travestis no son leídas como sujetas de derecho”, dice Toni Domínguez.

“Hablar de ‘sexualidad autopercibida’, como hace el director de la alcaidía es una confusión de conceptos. No es lo mismo orientación sexual que identidad de género. Según la Ley, ‘se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento’. En cambio, la orientación sexual es la atracción física, intelectual, afectiva y sexual de una persona hacia otra o varias. Las combinaciones en este campo pueden ser infinitas. Podés ser un varón cis heterosexual que te gusten las mujeres cis y las mujeres trans. Eso no te hace menos heterosexual”.

“Es lamentable que desde el Estado se desconozcan la Ley de Identidad de Género y los lineamientos de la Educación Sexual Integral y se confundan los términos. Las travestis y las trans en un contexto de encierro pueden convertirse en objeto de poder para varones cis heterosexuales. La mayoría de los ´novios´ afuera tienen mujer y familia. En ese contexto extremo de encierro, es difícil que una compañera que nunca recibió amor pueda ver que lo que se le está dando no es amor sino violencia. Es complejo. Pero un pabellón de Diversidad no debería admitir varones cis heterosexuales”.