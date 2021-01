Referentes indígenas esperan las elecciones en el IPPIS 

El actual vocal Miguel Siarez, representante del Pueblo Kolla en el directorio del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), contó a Salta/12 que ayer le informaron que ya está el decreto para llamar a elecciones de nuevas autoridades en este órgano provincial. El miércoles último los vocales se reunieron con el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, quien planteó la voluntad de normalización de la institución que tiene una intervención financiera.

"El 26 de enero se cumple nuestro mandato como vocales. El consejo directivo dispuso convocar las elecciones para abril. Hoy salió (el decreto), seguramente mañana lo van a publicar", indicó Siarez. Recordó que "cuando sale el decreto se tiene que poner en conocimiento a todas las comunidades, se arma un padrón provisorio que se pone a disposición para reclamen si no aparecen, después se confecciona el padrón definitivo".

De esta manera se da inicio al proceso eleccionario, que tiene varias instancias, dado que se debe llamar a asamblea en las comunidades para elegir un representante y éste será quien votará al vocal por cada pueblo originario que cuenta con reconocimiento oficial del Estado provincial y por lo tanto puede integrar la conducción del IPPIS.

Siarez detalló que hay 480 comunidades indígenas en toda la provincia y se eligen 9 vocales, uno por cada Pueblo reconocido, Tapiete, Chulupi, Chorote, Wichí, Chané, Qom, Diaguita, Kolla y Guaraní. Aunque en el territorio salteño también hay organizaciones de los pueblos Atacama, Tastil, Lules, Iogys y Weenhayek, la Provincia todavía no los reconoce oficialmente y por lo tanto están impedidos de participar de la conducción del organismo estatal que tiene como objetivo ocuparse de las políticas públicas para los pueblos originarios.

"La intervención financiera fue pedida por nosotros mismos, para que el IPPIS pueda funcionar como corresponde. Como autoridad vocal seguimos funcionando. Nunca hemos perdido la autoridad. Las nuevas autoridades van a entrar con el IPPIS normalizado financieramente y van a volver a administrar sus propios fondos", sostuvo Siarez.

En consulta con referentes indígenas, el cacique Ismael Chavez, del Pueblo Guaraní, dijo que le pareció bien la decisión del Ejecutivo "de entregar el IPPIS a sus legítimos dueños, los pueblos indígenas".

El cacique pidió que haya elecciones limpias "y que los hermanos de las distintas comunidades puedan representarse en las candidaturas". Adelantó que él espera presentarse como candidato a representar a su Pueblo. Consideró que debe presentarse con proyectos y planificación de trabajo, animó a la participación de las comunidades y sostuvo que el IPPIS "es para gestión y canalizador". "Muchas veces las comunidades fuimos engañadas, nos prometían casas. Demasiado nos han perjudicado dos años en que la institución estuvo intervenida", expresó.

Por su parte, Abel Mendoza, de la Comunidad wichí Santa Victoria 2, de Santa Victoria Este, y presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), recordó que cuando marchó el 16 de noviembre el año pasado tenían un petitorio con más de 20 puntos y uno de éstos era que "se destrabe la intervención del IPPIS".

El referente dijo que no recibió ninguna comunicación respecto a las elecciones pero que espera poder hablar con el secretario de Asuntos Indígenas Luis Gómez Almaraz. "Pedimos una audiencia de forma pública para agilizar o para ver cómo lo vamos a trabajar. Necesitamos el IPPIS. En Santa Victoria Este no hay agua potable, faltan módulos alimentarios, escasean los tinacos, el centro de salud no tiene todos los insumos ni equipamiento, tenemos necesidad de ambulancias. Queremos que se agilice el tema de la intervención porque tenemos necesidades que se pueden canalizar por la institución", expresó.

Mendoza aseguró que en las comunidades siguen padeciendo el hambre, la mortalidad infantil y la contaminación. "Las mesas de diálogo no están dando resultados positivos", lamentó. Estas mesas surgieron de la marcha realizada en noviembre último. El referente pidió al gobierno de Salta que dé soluciones a las comunidades. Precisamente, en estos días está en la ciudad de Salta con otros referentes de la organización que preside para participar de reuniones con autoridades provinciales.

Sonia López, de la Comunidad La Paya y delegada de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta (UPNDS), recordó que las elecciones de autoridades del IPPIS siempre se llevaban a cabo a fines de año y que no les han brindado información aún sobre las de este año.

López afirmó que las mujeres diaguitas tienen participación en las comunidades pero no dentro del IPPIS, "tal vez porque no sea un lugar representativo genuino de los reclamos y las demandas que el Pueblo Diaguita o las comunidades necesitan, tanto en conflictos territoriales y otras como en los desalojos que siempre hay".

"Nosotras más que todo, estamos para resguardar el territorio, proteger, cuidar, porque eso hemos recibido de nuestros abuelos, padres y madres, y seguiremos levantando nuestras voces, más allá de que nos ninguneen desde distintos espacios de poder", manifestó.