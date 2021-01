Dos fechas de suspensión para Lionel Messi

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) le impuso dos partidos de sanción a Lionel Messi luego de su expulsión en la final de la Supercopa de España el domingo pasado en la derrota 3 a 2 ante Athletic Bilbao.

El rosarino, de deslucida actuación en la definición, se perderá el encuentro de este jueves ante Cornellá por la Copa del Rey y el del próximo domingo 24 contra Elche por la fecha 20 de LaLiga.

De todos modos, Messi aprovechará la suspensión para recuperarse de la molestia muscular que lo tuvo a maltraer en los últimos días y reaparecerá el 31 de este mes cuando Barcelona vuelva a enfrentar a Athletic pero por LaLiga que lo tiene tercero, a siete puntos del líder Atlético de Madrid y con dos partidos más.



Messi recibió una tarjeta roja por primera vez como jugador del Barcelona (753 partidos) en el minuto 120 del encuentro después de que el árbitro Jesús Gil Manzano revisara la acción en el VAR de una agresión sin pelota al jugador del Athletic Asier Villalibre.

"A mí me parece clara. Yo le meto cuerpo para que no fuera adelante y él se ha enfadado, me ha metido la mano en la cara, y yo creo que es agresión clara", declaró Villalibre en cuanto a la acción, que generó cierta polémica por el lado de Barcelona. "Al final es normal, esa impotencia, ese minuto. Al ir perdiendo, un jugador se puede frustrar, no pasa nada. No hay que entrar en polémicas, todos los equipos hacen faltas", completó el delantero, autor de uno de los goles del triunfo vasco.

El arbitró reflejó en el acta que le mostró la roja por golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado.

En lo que va de temporada, Messi lleva jugados 22 partidos con Barcelona y marcó 14 goles, cinco de ellos por la vía penal.