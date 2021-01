La recuperación económica, según "los titulares" de la UIA y la Cámara de la Construcción

Los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Iván Szczech, repasaron ante la consulta de PáginaI12 los números de la recuperación industrial. Ambos coincidieron con el Gobierno en que se vienen meses en terreno positivo y plantearon que algunas dificultades que podrían surgir "son problemas propios del crecimiento".

En las últimas horas, el Centro de Estudios para la Producción, que funciona bajo la cartera que conduce Matías Kulfas, detalló buenas cifras para la industria en diciembre. Datos que se sustentan en el mayor consumo de energía eléctrica mayorista, un indicador que está dos meses adelantado al del INDEC y que ha venido acertando en las previsiones de corto plazo. Ese número arrojó en diciembre un alza interanual del 6,1 por ciento, con la siderúrgica y la construcción aportando fuerte, lo que adelanta una posible mejora de ese porcentaje en los números del INDEC.

"Ya en noviembre tuvimos un crecimiento significativo superior al 6 por ciento interanual y eso impacta positivamente en el sector industrial por esto de que la construcción es madre de industrias y tiene un efecto expansivo en su cadena de valor", dijo a este diario Szczech, de la CAMARCO.

El empresario adelantó que "el desafío hacia adelante es consolidar este crecimiento que fue motorizado por pequeñas obras y mucho de autoconstrucción. Seguramente de la mano de la obra privada, con los incentivos que se están trabajando en el Congreso, y la obra pública prevista en el presupuesto, esta tendencia se va a acelerar y tendrá un correlato en el empleo formal que es, en definitiva, el objetivo de todos."

Puesto en números y según la última encuesta de CAMARCO realizada en diciembre, que mide los próximos tres meses, casi 8 de cada 10 empresas creen que la actividad se mantendrá igual o mejorará.

Acevedo, por su parte, explicó que "la actividad se está recuperando, las fábricas están trabajando más. Se mueve construcción pero también automotriz, textiles y metalmecánica. Estamos viendo una recuperación en todo el sector industrial y también en el empleo". Estos datos que el titular de UIA repasó ante este diario se compartieron este martes en la reunión de Consejo Directivo de la entidad.

"En esa reunión listamos una serie de problemas, pero terminé diciendo esto, que son problemas de crecimiento, no problemas de pandemia como teníamos en abril, mayo o junio. Ahora hay problemas laborales, de no poder suspender, los temas de insumos, que es clave y no está fluido; y después costos logísticos". En la misma línea, Acevedo aseguró que "es la primera vez que nos está dando crecimiento en el empleo, poco, 4000 personas el mes pasado, pero se está usando más capacidad instalada".

Los números que muestra el Gobierno

“La economía argentina terminó 2020 mostrando signos de recuperación mayores que los que se esperaban algunos meses atrás”, destacó el informe del CEP. Al informar los resultados de las principales indicadores, destacaron que en noviembre la industria creció un 4,5 por ciento interanual, según el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI Manufacturero) del Indec.

Asimismo, en la serie tendencia-ciclo, la suba fue de un 1,2 por ciento mensual y sumó siete meses de aumentos, al tiempo que 6 de un total de 10 sectores industriales anotaron incrementos interanuales. "A eso se sumó que el uso de la capacidad instalada industrial fue del 63,3 por ciento, el mayor valor en dos años", consignaron.

El trabajo completa la información manifestando que también la actividad comercial registró una recuperación a nivel territorial: 20 provincias experimentaron mejoras en octubre en la comparación interanual. En este sentido, el informe detalló el adelanto del consumo eléctrico mencionado con anterioridad. "Los primeros datos de diciembre parecen mostrar una continuidad de la recuperación: nuestro índice adelantado de actividad industrial (en base al consumo de energía que elabora Cammesa) arroja una expansión del 6,1 por ciento interanual, impulsada por una muy clara mejora en la siderurgia, la metalmecánica y la industria automotriz, que explican aproximadamente un 25 por ciento del PBI industrial”.



Por último, los datos indicaron que la industria no solo recuperó lo perdido por la pandemia, sino que empezó a operar por encima de los niveles pre Covid con rápidos impactos en el empleo formal industrial: en octubre, hubo 4.500 puestos de trabajo más que en febrero.