Los movimientos sociales le ponen el hombro a la campaña de vacunación

Los movimientos sociales comenzaron a trabajar en la campaña de vacunación contra el coronarivus, en particular en el fomento de la inscripción en los barrios populares para lograr que sus habitantes se apliquen la vacuna. "Estamos abocados a fortalecer el proceso de inscripción para que las familias de los barrios populares se vacunen, teniendo en cuenta la gran campaña de desprestigio y desinformación de cierta prensa a nivel nacional", explicó Gildo Onorato, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. El trabajo para promover la inscripción en el plan nacional de vacunación lo llevan a cabo movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y la Corriente Nacional Martín Fierro, entre muchos otros.

Onorato precisó que el objetivo es que "los vecinos y vecinas se anoten en el plan nacional de vacunación", aunque también apuntan a colaborar "en la prevención de la salud, la sanitización y concientización de cuidados, porque la pelea contra el coronavirus no terminó", dijo. El dirigente social respaldó la política nacional para enfrentar a la pandemia porque ha permitido que a "nadie le falte un respirador, ni una cama, ni atención médica". "Hoy esa estrategia está vinculada a que a nadie le falte una vacuna", remarcó y sostuvo que por ese motivo "es importante" el trabajo que se realiza desde los movimientos populares, que también están "muy presentes en el trabajo de apoyo escolar para que los pibes no abandonen la escolaridad" y en la prevención de la violencia de género.



El secretario general de la UTEP, Esteban "Gringo" Castro, se expresó en el mismo sentido y contó que en los barrios más humildes "es muy alto el nivel de convencimiento de que hay que vacunarse para terminar con el coronavirus". "Nosotros vamos a estar en todo lo que haga falta para incentivar que la gente se vacune, sabemos que hay sectores que están propiciando la no vacunación con una gran cantidad de argumentos que para nosotros son falsos", dijo Castro. "En esto también vamos a trabajar como lo hemos hecho siempre, desde la organización barrial, articulada con los municipios, con los ministerios de Salud en cada provincia y a nivel nacional, y vamos a incentivar para que todo el mundo se ponga la vacuna".

La UTEP representa a más de 500 delegados de espacios socio-comunitarios, productivos y cooperativos, cartoneros, recolectores y recicladores barriales, vendedores ambulantes, trabajadores desocupados o precarizados de todo el país. Bajo su paraguas se inscriben organizaciones como el Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán y el Movimiento Popular La Dignidad, entre otros.

Castro recordó además que estos movimientos sociales ya tienen desarrollado un trabajo con promotores de salud para difundir y prevenir problemas de salud en los barrios más humildes" y dijo que hoy su objetivo es "generar articulación social para que todo el mundo sepa que es importante vacunarse contra este virus".

El secretario general de la Corriente Nacional Martín Fierro, Nahuel Beibe, denunció a los "sectores mediáticos" que conspiran contra las medidas sanitarias oficiales "con una verdadera campaña de no vacunación". "Con nuestra experiencia territorial, estamos acompañando al gobierno nacional y al de la provincia de Buenos Aires en los preparativos de la campaña de vacunación más importante de nuestra historia y para eso vamos a poner todos nuestros esfuerzos", señaló Beibe, quien contó que los militantes están recorriendo los barrios populares "casa por casa, hablando con los vecinos para que se inscriban en la página web oficial para poder vacunarse", además de desempeñarse como voluntarios en tareas logísticas. Según el dirigente, "el enorme esfuerzo que estamos haciendo como pueblo, sobre todo las y los trabajadores de la salud, está siendo boicoteado por ciertos comunicadores mediáticos y dirigentes opositores que generan confusión".