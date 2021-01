Boca y River, el romance del año

“Se trata de una pareja que dará que hablar. En días pasados se los vio muy acaramelados en un conocido restaurant de Puerto Madero. Ambos están ligados al deporte. Uno es presidente de un muy popular club de fútbol. El otro también”, lanzó en tono enigmático el conductor de un programa de chismes.

Tras los intentos fallidos de sus panelistas por descubrir de quién se trataba, el chimentero conductor dio más detalles aunque sin revelar la identidad de la nueva pareja: “Desde el entorno de las dos partes confirmaron que algo se está gestando entre ambos pero que es muy prematuro para hablar de noviazgo. Hay encuentros y lindos momentos que solo el tiempo y las ganas de ambos podrán darle continuidad a lo que sienten por el fútbol argentino. No puedo decir más. Sólo que este romance no estaría surgiendo recién ahora, sino que vendría de algunos meses, pero lo habrían ocultado en las sombras hasta este momento en que decidieron blanquearlo. Y hablando de blanquear, les doy un dato más: ambos son canosos”, agregó a modo de pista ante la mirada atenta de sus compañeros de programa que estaban en el estudio.

Sin que los periodistas pudieran resolver el acertijo, el llamado Rey de los Chimentos al final del programa develó los nombres de la flamante pareja: Jorge Amor Ameal y Rodolfo D’Onofrio.

Ante la sorpresa de todos los presentes, el conductor mostró imágenes de los presidentes de Boca y River muy juntitos almorzando en Puerto Madero, compartiendo una milanesa napolitana y el rechazo al acuerdo por la televisación de los partidos que realizó Marcelo Tinelli con la AFA. También se los vio hablando muy melosamente sobre el deseo conjunto de pedir un aumento económico por la participación de ambos clubes en el próximo campeonato.

Según pudimos averiguar, el flechazo comenzó con un seductor tuit del club de Nuñez: “Felicitamos a Boca (@BocaJrsOficial) por la obtención de la Copa Diego Maradona”, fue la frase que se leyó en la cuenta oficial de River en Twitter y que habría conquistado el corazón del presidente Ameal. “La vida es solo un momento, atrevámonos, Rodolfo, hagamos el campeonato que soñamos”, habría respondido el presidente xeneize. Y ahí comenzaron los coqueteos, galanterías y las ganas de luchar juntos por los derechos de televisión y el nuevo campeonato. “Con Jorge Amor, que cada día es más Amor, nos estamos conociendo… y también estamos de acuerdo en que la ausencia de descensos hace que el fútbol argentino vaya para abajo. No vemos un campeonato de 28 equipos. Queremos que el fútbol argentino crezca más. No es la muerte descender”, afirmó D’Onofrio e ironizó: “Hagamos un campeonato de 70 equipos, no desciende nadie y no va a ir nadie a la cancha”.

A partir de este romance, estallaron los memes vinculados a la flamante parejita apodada “Bover” por las redes sociales. Las hinchadas de los dos equipos, para respaldar la medida adoptada por ambos presidentes, decidieron deponer viejos rencores como forma de alimentar el incipiente romance.

Por empezar, la barra brava de River ahora reconvertida en “Los Empáticos del Tablón” , dando muestras de una auspiciante caballerosidad deportiva, realizó una nueva y amistosa versión de un clásico cántico de cancha:

“Boca, mi buen amigo,

te felicito por el título obtenido.

A vos, hermano, siempre te estimo,

soy tu rival pero nunca tu enemigo.

Que no te afecte aquella Copa

que te ganamos en Madrid.

Fuiste un cabal adversario.

¡Lo importante es competir!”

Por supuesto que La Doce no se quedó atrás y le devolvió el noble gesto con otra canción que antepone la camaradería entre hinchadas y deja en segundo plano la enemistad de otrora:

“River decime que se siente

haber jugado el Nacional.

Perdón si me burlé de vos,

que eso no empañe la amistad.

Jamás te quise ofender

con lo de irse a la B.

Vos sos grande de verdad.

Esa mancha algún día se borrará”