Soy médico , 53 años de egresado de la UBA, y no hago mas que contestar en el último mes llamados de pacientes, con preguntas sobre la posibilidad de vacunarse.



Se evidencia en todos ellos, pacientes con enfermedades crónicas respiratorias, la ansiedad que ha generado el covid 19, el peligro de infectarse y ven como una herramienta de salud imprescindible la vacunación.

En CABA una paciente y un amigo consiguieron anotarse para ser vacunados, visitando de manera continua páginas web cambiantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires accediendo a las 02 horas de la madrugada...

Es incomprensible el mensaje ambiguo del ministro Fernán Quirós, quien no decidió vacunarse, pero admite como positivo el alto porcentaje de eficacia de la vacuna realizada por el laboratorio Gamaleya, pero agrega que se desconoce la seguridad dado el tiempo transcurrido desde que se inició la fase 3. Son sus exposiciones confusas e imprecisas. Hay que vacunarse pero no facilitan la vacunas. Hay que anotarse pero no hay registros. Hay una página web pero no hay acceso a los turnos.

Someten a la población a una incertidumbre interminable e inentendible cuando hay demandas mayoritarias de grupos de personas mayores de 60 años que desean vacunarse pero no pueden acceder a la misma.

El Gobierno de la ciudad debe cumplir con sus ciudadanos y asegurarnos el Derecho de Vacunarnos en tiempo y también en una forma que no es la que está en uso.

Sentimos un destrato en la ejecución adecuada de un plan de vacunación que pareciera deberse una vez más al entorpecimiento que se hizo desde el inicio de la pandemia en las prácticas propuestas por el Gobierno Nacional.

Los ciudadanos de la Ciudad mayores de 60 años queremos vacunarnos.





* Médico neumonologo. Matrícula Nacional 33418