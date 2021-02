La reacción de Narda Lepes luego de la denuncia contra Pablo Massey

En una referencia implícita a la joven pastelera que este lunes denunció públicamente al chef Pablo Massey por acoso sexual, la cocinera Narda Lepes manifestó este miércoles la necesidad de "crear un sistema de comunicación claro en las cocinas y restaurantes que establezca límites y vías seguras" para poder denunciar este tipo de abusos. También apuntó contra los colegas que conocen estas situaciones y deciden callar, "porque el silencio también es cómplice”, consideró la reconocida gastronómica.

Esta semana, Trinidad Benedetti relató en un posteo de Instagram una situación de acoso sexual que vivió hace cuatro años cuando trabajó en el restaurante La Panadería de Pablo, en Olivos. Según contó, durante una jornada de trabajo Massey la manoseó con la "complicidad" del resto de los empleados. “Hablé con una de las encargadas, le conté y le dije textualmente: ‘¿es normal que Pablo le toque el culo a las empleadas?’, y ella me respondió 'Sí. Tenés dos opciones: no hacés nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos, o le pegás una cachetada. Las dos son válidas’. Obviamente que no le pegué”, comentó.

Tras la viralización de su denuncia, varias colegas del medio, como la ex Cocineros Argentinos Ximena Sáenz, la conductora de Cucinare Valu Ramallo y la prestigiosa chef de El Gourmet Soledad Nardelli, le expresaron su apoyo. A ellas se sumó, en las últimas horas, la reconocida chef Narda Lepes, aunque lo hizo sin referirse de forma explícita a la denuncia de Benedetti.

"Muchas pasamos por situaciones incómodas en algún trabajo, algunas más graves y violentas que otras", escribió en su cuenta de Instagram este miércoles. "Es necesario -y urgente -crear un sistema de comunicación claro en las cocinas y restaurantes que establezca límites y vías seguras, para poder contar lo que nos pasa. Si sos gastronómico ayuda a tus compañeras, porque el silencio también es cómplice", agregó.



Entre los miles de comentarios que recibió estuvo el del cocinero y jurado de Masterchef Celebrity Germán Martitegui, que al ver la publicación de su colega puso tres emojis de manos aplaudiendo.



Hasta el momento, Pablo Massey no se refirió a la denuncia en su contra. Sí lo hizo su abogado, Rafael Cúneo Libarona: "El testimonio de ella alcanza para desprestigiarlo y lo hizo. Eso alcanzó y es más que suficiente para cualquier trabajador, el desprestigio es realmente lapidario. Lo que no alcanza es para una condena penal, para un procesamiento", dijo el letrado.

Y continuó: "La palabra contra la palabra, no. Tiene que tener contenidos, pruebas, chats, testigos para poder acreditar cualquier situación. Si ella continúa este desprestigio gratuito vamos a emprender una querella penal en orden por calumnias e injurias”. Según explicó, no suele tomar denuncias de casos sexuales pero asumió la defensa de Massey porque "cree" en él.