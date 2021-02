Llegaron los cortes de carne baratos a Salta

Tras algunos días de incertidumbre, las cadenas nacionales de supermercados confirmaron que ya comenzaron a ofrecer los ocho cortes de carne acordados con el gobierno nacional y que se suman a otros dos de Precios Cuidados los miércoles, sábados y domingos, aunque con un tope por familia.

La promoción comenzó a regir el lunes en todo el país, pero en la provincia las autoridades que deben ejercer el control de precios no tenían información al respecto, por lo que todo hacía suponer que los beneficios solo llegarían a quienes viven en el centro del país, como ya había sucedido con el acuerdo al que llegó el gobierno nacional para las fiestas con el consorcio de exportadores para tres cortes de carne y que solamente un frigorífico aplicó en Salta.

Sin embargo, el mismo miércoles y sin mucho aviso, los supermercados minoristas como Vea, Jumbo, Carrefour, Chango Más y Libertad comenzaron a exhibir algunos de los cortes aunque con algunas restricciones según la firma. A esta medida, se sumaron el frigorífico Friar y como para Navidad y año nuevo, el Bermejo.

Desde el Vea, informaron que venderán hasta un kilo de cada uno de los ocho cortes por familia; en Carrefour solo se pueden adquirir dos bandejas por grupo familiar. Mientras que en Bermejo se pueden comprar hasta 5 kilos por persona pero distribuidos en tres cortes surtidos como mínimo. En todos los casos, las ofertas regirán los días miércoles, sábados y domingos. Todos los cortes se ofrecen ya empaquetados, en góndolas y no por carnicería, y tienen su respectiva cartelería.

Quien hasta aquí firmó el acuerdo nacional pero no lo está cumpliendo en la provincia es el supermercado Día. Consultados por Salta/12, los encargados de la sucursal de Ciudad del Milagro contestaron que en Salta no se hará efectivo debido a que las carnicerías no dependen de esa cadena sino que son distribuidores menores que no adhirieron al convenio.

Desde Defensa del Consumidor de la provincia, se mostraron sorprendidos ante esa noticia y dijeron que consultarán a las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior para verificar si existen excepciones, pero aseguraron que a partir de la semana que viene comenzarán a controlar que el acuerdo se cumpla en cada una de las firmas adheridas.

Con respecto al Frigorífico Bermejo, Martín Medrano, su gerente general, dijo que si bien no son una de las grandes cadenas nacionales, les pidieron expresamente desde Nación que se sumen al programa de “Carnes populares”, por lo que, al igual que para las fiestas, accedieron a disponer de un stock que será de 20 toneladas por mes. Aunque aclaró que se ofrecerá en todas las sucursales del interior pero en la ciudad de Salta la promoción se podrá conseguir en solo en tres de ellas, las ubicadas en Ciudad del Milagro, sobre Batalla de Salta; en la de avenida Entre Ríos al 1920, y en la de avenida Tavella 2334.

El convenio incluye ocho cortes con rebajas de hasta 30% respecto del valor de octubre: tira de asado a $399 el kilo, vacío $499, matambre $549, tapa de asado $429, cuadrada/bola de lomo $489, carnaza $359, falda $229 y roast beef $399, que se suman a los dos cortes incluidos en Precios Cuidados (carne picada $265 y espinazo $ 110).

El acuerdo se logró el 25 de enero último entre la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y los organizaciones que nuclean a los empresarios de la carne como el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina ABC, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Los empresarios deberán disponer de un volumen de oferta de 6.000 toneladas por mes.

Las carnicerías no resultaron incluidas dado que trabajan con medias reses, y los frigoríficos que participan comercializan cortes, que son los que habitualmente se destinan a supermercados. El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de marzo, y luego las partes se volverán a reunir para evaluar las condiciones para su continuidad.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, subrayó que con este tipo de medidas se busca “establecer una referencia en los valores de estos ocho cortes, más los dos que están incluidos en la canasta de Precios Cuidados”.

El gobierno nacional tomó la decisión de avanzar en negociaciones con los propietarios de la industria de la carne debido a la estampida de precios que sufrió en 2020 y sobre todo en su último trimestre. El año pasado el precio de las carnes subió 55,6% y hoy ronda los $700 promedio en cualquier carnicería local.