Ansiedad, desconcierto y enojo

Esto es lo que sentimos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires frente al manejo del proceso de información y gestión de la vacunación.

Desde el inicio de la pandemia y la cuarentena en Argentina quedó claro que desde el Poder Ejecutivo de la Nación se coordinaban las tareas a realizar en materia de salud pública con las provincias y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Lentamente, con el correr de los meses, vimos cómo cada jurisdicción administraba la apertura de las actividades comerciales y recreativas según su propio criterio. Quedó atrás la foto emblemática conjunta del presidente de la Nación con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora bien, como se pudo leer en un interesante artículo publicado por Ricardo Gené en este mismo periódico, la Ciudad de Buenos Aires llegó a ser el distrito con más infecciones por Covid y mayor mortalidad del país por densidad de población y una de las ciudades del mundo con más mortalidad por millón de habitantes.

Las causas pueden ser múltiples, pero no debemos olvidarnos que CABA es la ciudad más rica del país, que tiene más hospitales y más médicos por número de habitantes. ¿Por qué toda esta información está invisibilizada y el gobierno de la ciudad en lugar de ocultar los datos, mostrar preocupación y decisión para revertirlos, decide a través de sus autoridades, denostar una vacuna, no organizar procesos transparentes de gestión de la vacunación y no acelerar su aplicación organizada y pública para evitar mayores desórdenes, estragos y muertes?

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está incumpliendo las funciones para las que fue elegido y nos maltrata a los ciudadanos. Genera ansiedad y desorden generalizado entre mayores de 60 y 70 años, quienes no entienden cuándo les tocará vacunarse para empezar a salir de este infierno.

También procede de la misma manera con el personal de la salud. Hace más de una semana que yo y todos mis colegas médicos, enfermeros, psicólogos y kinesiólogos, nos mantenemos en vela tratando de inscribirnos para vacunarnos en el único lugar habilitado para dicho fin destinado a los trabajadores de salud independientes o jubilados mayores de 65 años, que aun tienen matrícula y atienden en lugares privados, que es River Plate.

Seguramente, los funcionarios están preocupados por la falta de distracciones nocturnas del personal de la salud, como ir al cine o al teatro, y nos entretienen obligándonos a trasnochar frente a una computadora.

Hace más de una semana que estoy intentando comunicarme por teléfono o por mail al Ministerio de Salud porteño, tratando de averiguar cuándo enviarán las vacunas al centro médico del cual soy una de las directoras. Nadie atiende el teléfono, nadie contesta los mails, silencio de radio.

Mientras tanto, las mismas autoridades fomentan las peores actitudes para conseguir la vacuna. Inclusive hay denuncias de ofrecimientos por debajo de la mesa, tal como lo alertara Beatriz Sarlo. La actitud "racional" del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promueve las peores miserias humanas, las vivezas y las pisadas de cabezas.

El ministro de Salud local, Fernán Quirós, hace unos días denostó públicamente a la vacuna Sputnik V, con un cinismo de mejor causa, al afirmar que él mismo no se la aplicaría por la supuesta falta de información y seguridad de la misma, a pesar de que sí se la aplica a la población bajo su administración, como si la Anmat fuera menos confiable que "los colegas" internacionales que convalidaron su eficacia en la revista The Lancet.

A pesar de que The Lancet y "los colegas" internacionales dieron su veredicto, y afirmaron que la Sputnik V es una de las mejores vacunas existentes, el funcionario no cambió su discurso. Ahora resulta que no vacuna porque el 60 ó 70% de los profesionales de la salud se resiste a vacunarse. ¿Por qué no utiliza las eventuales vacunas que le sobran ante la negativa del personal de salud a aplicárselas y se las ofrece a los mayores de 70 años o a los profesionales independientes? Toda la argumentación es poco creíble.

¿Cuál es la excusa para no organizar las cosas como corresponde? Seguramente la razón es que no hay suficiente cantidad de vacunas para aplicar y no saben cuándo llegarán y por eso no organizan ningún tipo de dispositivo a pesar de saber que en la población sobran la ansiedad y el miedo.

¿Qué pasaría si abren un registro de los profesionales de la salud y de los mayores de 70 años que faltan vacunar? Sin duda que nos registraríamos y cuando la vacuna llegara recibiríamos un mail con la convocatoria correspondiente, que le otorgaría transparencia a todo el procedimiento. ¿No sería más saludable y tranquilizador? Los funcionarios del gobierno y del Ministerio de Salud de la ciudad son gente inteligente, ¿qué los motiva, entonces, a actuar de esta manera, como si fueran zombies estúpidos?

Sabemos que la incertidumbre es parte de su filosofía (recordemos que Esteban Bullrich llamó a gozar de ella), pero no parece inteligente programar la incertidumbre y el desasosiego, una especie de industria de la zozobra y el caos, con las consecuencias que ello acarrea.

¿Por qué no les importa cuáles son nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras certezas? Están pensando en las elecciones y en el eventual crédito que podría capitalizar el gobierno nacional por la gestión de la pandemia y la campaña de vacunación. Y lo hacen a nuestra costa. La crueldad no es un ítem ponderable en términos políticos ni que se pueda evaluar en las columnas del debe y del haber.

Se trata de que este proceso de vacunación sea lo más invisible posible. Quienes no sobrevivan a la pandemia tendrán que hacerse cargo de su propio destino. Será su mérito (o su desmérito).

Esa es la filosofía de vida que quieren que se instale en la sociedad. Para ellos esta ocasión es una oportunidad más para instaurar una lógica de vida y un modo de gestionar.

No solo nosotros, decía Quirós, no estamos seguros acerca de la calidad y eficacia de la Sputnik V. Agregó que tampoco eran responsables de su importación y se preguntó por qué se les pedía que organizaran su aplicación.

Mientras tanto, mucha gente de este lado del teléfono o de la computadora trasnocha abrumada por la incertidumbre, la ansiedad y el miedo, recordando con impotencia a los funcionarios a quienes les deben picar las orejas mientras duermen con placidez.

Médica MN: 41804