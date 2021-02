Asumieron Gambetta y Torino en el gabinete municipal de Salta

La intendenta Bettina Romero dijo este viernes que su equipo de gobierno “está cada vez más sólido, dinámico y comprometido”. Lo hizo al hablar con posterioridad al acto en el que tomó juramento al secretario de Gobierno, José Luis Gambetta y al nuevo Procurador Municipal, Miguel Torino.

Gambetta fue designado tras la modificación de la estructura de la planta política superior, en la que se incorporó de nuevo esa secretaría, y Torino reemplaza a Ramiro Angulo.

La incorporación de los nuevos funcionarios, ambos dirigentes políticos con extensa actuación y experiencia, fue anunciada con extraño sigilo en la noche del jueves, tanto es así que el aviso de la ceremonia no incluyó los nombres de los que asumían, al tiempo que generó sorpresa en el ámbito político.

El acto fue ligero, a diferencia de los abundantes considerandos dispuestos en situaciones similares, los decretos de designación son extremadamente escuetos, aluden solo a las atribuciones formales de la intendenta para nombrar y remover sus colaboradores, hubo pocos funcionarios y ningún concejal.

Dijo la intendenta que constituía para ella un honor sumar a ambos funcionarios, que “el gobierno de la ciudad tiene todo por hacer; miremos por donde miremos, Salta tiene enormes desafíos”.

Exhortó a entender que “ la política se trata de eso, dialogar, consensuar, abrir nuevos espacios de diálogo y canales de entendimiento, con el único objeto de que Salta esté mejor, porque ya mucho daño nos hizo a Salta tanta mezquindad y también la discusión con la lógica de amigos o enemigos; eso de que estás de un lado o estas del otro. La verdad que acá, este gobierno, está del lado de Salta”.

Insistió en que “ hay mucho por hacer” y dijo que “ nuestro eje tiene que ver con el contacto con los vecinos, con la participación ciudadana, gobernamos para toda la ciudad, para los que nos votaron y para los que no nos votaron. Lo que corresponde es una visión integral . No respondemos a un interés de un grupo, o de otro, respondemos a Salta, eso nos llena orgullo y nos define como gobierno”.

Después de cerrar su discurso y mientras se retiraba a cumplir agenda con el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodíguez Larreta, que estuvo de visita en Salta, la intendenta respondió brevemente a los periodistas sobre el paro dispuesto por la Unión de Trabajadores Municipales para el próximo lunes: “es un derecho que tienen los trabajadores, tenemos muchos desafíos y por eso este gobierno no paró nunca en plena pandemia”.

Profundizar el diálogo

Consultado sobre la impronta que tendrá su gestión, el secretario de Gobierno, José Luis Gambetta dijo que “ lo primero que hay que tener en cuenta es que el Municipio, la Provincia y la Nación tienen que trabajar juntos”.

Añadió que “desde el punto de vista personal, tengo un gran cariño y un gran afecto por el gobernador de la provincia, hemos trabajado juntos en reiteradas oportunidades, pero sumado a eso la intendenta me ha pedido que institucionalmente profundice las relaciones con la Provincia. Es impensable un trabajo de la Municipalidad sin la Provincia y por supuesto también la ayuda de la Nación, que es clave en estos momentos de crisis”.

Respecto al paro dispuesto para este lunes por la Unión de Trabajadores Municipales, Gambetta dijo que “los sindicatos me conocen, saben que mi actitud permanente es de dialogo”. Agregó que “generalmente los paros no son la solución, la solución es el diálogo, así que creería que vamos a hablar por supuesto con Serrudo, (Pedro, secretario general de UTM) y con todos los secretarios de los demás gremios. Esto no da para tironeos, todos estamos en una situación difícil”.