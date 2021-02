El doble crimen de los Procopp

El doble crimen de los hermanos Procopp de Villa Gobernador Gálvez huele a narcotráfico: asi lo reveló uno de los investigadores a este diario, apuntando a la estrecha relación de Javier y Marcelo con el Clan Bassi, la familia diezmada por Los Monos, tras el brutal crimen de Claudio "Pájaro" Cantero. Es que primero fue ultimado Javier mientras en su entierro fue asesinado de doce disparos Marcelo, quien en mayo de 2016 fue detenido en la ruta 191 tras robar una camioneta en San Nicolás, junto a Marcelo Bassi, hermano del Pollo. Los archivos policiales ubican a José Luis Procopp, en una detención en 2013 junto con Maximiliano Gerardo Bassi, uno de los hermanos asesinados del Pollo. Cabe recordar que Luis “Pollo” Bassi, es un histórico antagonista del clan Cantero que hoy purga condena por un homicidio y estuvo acusado, y luego absuelto, como instigador del crimen de Claudio “Pájaro” Cantero. En octubre de 2014, Luis Ángel Bassi, padre del Pollo, fue asesinado en la puerta de su remisería de Villa Gobernador Gálvez por un solitario atacante. Antes, dos de sus hijos habían tenido el mismo destino: el 31 de diciembre de 2013 Leonardo Bassi fue ultimado a tiros, y dos meses después Maximiliano Bassi fue acribillado en igual forma.

La segunda hipótesis es que este fue otro capítulo del enfrentamiento por el manejo de la venta de estupefacientes en la zona contra los hombres del Gordo Dany -Héctor Noguera- detenido por el asesinato del Gordo Jerry, otro narco pesado de Villa Gobernador Gálvez.

Marcelo Procopp fue asesinado a balazos ayer a las 9 cuando participaba del cortejo fúnebre de su hermano Javier, en Suipacha al 3000, a pocos metros del cementerio de Villa Gobernador Gálvez. Allí fue abordado por al menos dos sicarios, que tenian a otros dos jóvenes a bordo de una segunda moto haciendo el "aguante".

El fiscal Gastón Ávila reveló que "le dispararon con munición 9 mm al menos unas 12 veces desde corta distancia, provocándole la muerte. Tiene un orificio en el cráneo y otros en el tórax, los brazos y la espalda», especificó.

La zona cuenta con cámaras que serán analizadas para conocer el detalle de lo sucedido. El fiscal también contó que solo pudieron tener breves entrevistas con los familiares y testigos del hecho, ya que «tienen mucho temor porque la persona que falleció aquí expuso el domingo en televisión lo que había pasado con el hermano».

«Si bien no había dado datos precisos porque él no había sido testigo presencial del hecho, ahora la familia se encuentra con que vinieron a matar a otro de ellos" . De igual forma el fiscal reconoció que "no tenemos certezas de que los testigos puedan reconocer a los atacantes, debido a que todos salieron corriendo al ver que se aproximaban personas armadas y una de ellas estaba encapuchada".

El ataque se dio cuando un grupo de personas despedía a Javier Alejandro Procopp, un familiar de 36 años que fue atacado a balazos el domingo pasado antes de las 20 cuando estaba llegando a su casa, ubicada en Edison al 800 de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Ese asesinato ocurrió cuando el hombre se acercaba caminando a su casa ubicada en Edison entre Monteagudo y Stephenson. La secuencia duró pocos instantes: dos personas se le aparecieron en una moto tipo Enduro, de alta cilindrada, uno de los motociclistas sacó un arma de entre sus ropas y le efectuó a Procopp varios disparos, quien cayó tendido en el piso, donde recibió al menos un tiro más a modo de remate. Luego, los autores de los disparos huyeron hacia el norte por Monteagudo.