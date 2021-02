Del cine teen de Beyond Clueless a les amigues de LIT killah

#DeCatálogo ¿Querías folk? Tomá... El colectivo ¡UPA! Músicos en Movimiento sacó su disco epónimo, que compila canciones de proyectos independientes de Córdoba como La Runfla, Siete Octavos, Lula Fernández o La Mueca, entre otros. También hay lanzamientos de Joaco de Oro (Destiempo, EP debut de reluciente indie pop), de Sir Hope (Portales, tercer disco del proyecto cordobés de canciones pop) y de Lau (Believer, debut solista de la baterista argentina radicada en Europa).

#VideosConCrema Tiago PZK, María Becerra, Rusherking, FMK, Ecko, Big One, Kodigo, Nacho y Seven Kayne se enciman en Change, el nuevo video de LIT killah. También están online los nuevos videos de Sara Hebe (Sal fina, una fábula incendiada, casi futurista, con producción animada de Tr0p4) y del trío dream-pop Fauna MIDI (Después, un collage psicodélico de recuerdos viajeros que anticipa su álbum Próxima memoria).

#Cursos&Concursos Profesionales de la música independiente del Reino Unido y América latina volverán a encontrarse de manera virtual en The Selector PRO, el programa del British Council que acá tiene el aporte de Niceto Club, y que contará con actividades el 24 y el 25/2 por la tarde, con inscripción libre y gratuita.

#Pantallazos La plataforma MUBI comparte cortos, películas y documentales del Festival de Rotterdam, como el corto digital The Sky is on Fire (24/2), de Emmanuel Van der Auwera, con flasheras imágenes urbanas generadas digitalmente; o Beyond Clueless (25/2), de Charlie Lyne, que investiga la historia del cine para adolescentes.



#HacelaSimple Canciones que renuevan playlists que renuevan estados de ánimo, y así. Tras la última encarnación de Mataplantas, Pablo Malaurie volvió al plano solista con la canción Enfriamiento global, producida por Manza Esaín, quien a su vez sacó Retrovisor y La ciudad más austral del mundo, nuevos adelantos de su primer disco solista luego de décadas de obra junto a Menos Que Cero y Valle de Muñecas. También hay simples flamantes de Ivo Ferrer (Regar), de Cacha (Voy a morir), de Federico Kempff (Almas) y de Marcelo Sasso (Three Flowers y U Are The Sunshine).