Huracán enfrenta a Estudiantes de San Luis por la Copa Argentina

Huracán, que en las primeras dos fechas de la Copa de la Liga Profesional no pudo vencer, jugará mañana ante Sportivo Estudiantes de San Luis -equipo que compite en el Federal A- en la ciudad neuquina de Cutral Co, por los 32avos. de la Copa Argentina de fútbol.



El encuentro se desarrollará desde las 17.30 en en el estadio Coloso del Ruca Quimey, del club Alianza Cutral Co, que juega en la Liga de Fútbol de Neuquén, con el arbitraje de Silvio Truco y televisación por parte de TyC Sports.



En caso de empate el partido se definirá con remates desde el punto penal, y el vencedor de este llave jugará en 16avos. de final ante Villa San Carlos (de la Primera B), que eliminó a Atlanta.



El partido se debió haber jugado el pasado 10 de febrero, pero la AFA lo postergó por unos días debido a que Huracán sufrió un brote de coronavirus en el plantel.