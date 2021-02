Cinco liberados y uno a juicio

A dos meses y medio del brutal abuso sexual contra una adolescente de 15 años en la noche de su cumpleaños en barrio Ludueña, cinco acusados recuperaron la libertad y uno está cerca del juicio. Para su familia y la víctima el dolor no cesa. Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, el jueves "se realizó Cámara Gesell con la víctima en donde se reforzó la línea de autoría del hecho de Facundo G., a quien en los próximos días se acusará para la elevación de la causa a juicio oral". Se trata del único que sigue detenido por el caso que en diciembre terminó con seis detenidos. Cuando llegue el momento de pedir pena, la querella apuntará también a la "gravedad permanente del daño" causado.

Fiscalía indicó que la liberación de otros tres jóvenes y de la madre de Facundo, acusada por encubrimiento, tuvo que ver con una "falta de evidencia objetiva para mantener el pedido de prisión preventiva". De todos modos, aclararon que "siguen vinculados a la causa" con medidas alternativas a la prisión. Fuentes del MPA indicaron que "no hubo testigos que aportaran datos concluyentes respecto del rol de estas personas en el hecho o colocándolos en la escena; no se corroboró que estas personas tuvieran participación en el hecho". En tanto, si bien sobre uno de los detenidos se aportaron datos vía Facebook, supuestamente desde el perfil de un familiar, "al ser investigado ello no se arrojaron datos corroborables", se indicó. También las pruebas sobre perfil genético fueron en ese sentido.

"Esto tiene que ver con un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas, después de la cámara Gesell. Independientemente de eso participamos todas las partes de esa medida en la que se apuntó a Facundo G.. "Para la familia es difícil procesar todo esto, para ella también. Nos parece que las manifestaciones del fiscal desde los primeros momentos fueron por lo menos imprudentes porque se demostró que no había plexo probatorio para sostener las afirmaciones que hizo, sobre todo las del abuso entre varias personas. Esto genera un impacto muy difícil de revertir", dijo el querellante Salvador Vera. Además, el abogado indicó que está en trámite en el área de víctimas para garantizar la salud mental y trabajar en la asignación de una vivienda para la familia, fuera del barrio, ya que las personas liberadas y familiares del acusado viven en el mismo lugar.

A Facundo G. se le endilgó haber llevado a la chica a su casa durante la madrugada del festejo de su cumpleaños, en diciembre pasado. El fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Ramiro González Raggio, señaló que el abuso fue cometido entre las 2 y las 4 de la madrugada. Primero, se hizo presente en la vivienda de la víctima; y, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, la trasladó a pie y contra su voluntad a la vivienda donde ocurrió el hecho.