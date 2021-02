Quejas e incertidumbre por la restricción del transporte público

El lunes, tras casi un año, está previsto el retorno de las clases de manera presencial y el transporte público se verá ante el desafío de no colapsar por la cantidad de estudiantes que usarán los colectivos por primera vez desde que se declaró la pandemia y comenzaron las restricciones que incluye a la empresa estatal SAETA.

SI en plena normalidad ya era dificultoso subir a las unidades en los horarios picos, en el que coincidían alumnos, empleados públicos y los de comercio, pujando por llegar a sus lugares de estudio o de trabajo en tiempo y forma, ahora con las restricciones de cantidad de pasajeros por colectivos la situación no alentaba un buen panorama.

Las limitaciones para los coches convencionales establecen que podrán llevar un máximo de 10 pasajeros de pie, mientras que los coches articulados, podrán transportar hasta 30 personas de pie.



La salida que encontró el Comité Operativo de Emergencia fue el de acotar desde el lunes, entre las 7 y las 8:30, el transporte para uso exclusivo de alumnos de todos los niveles, acompañantes de los niños, docentes y personal de escuelas.

Pero también podrán subirse los comprendidos en las actividades esenciales como trabajadores de la salud pública y privada en general; seguridad pública y privada asociadas a estos rubros; medios de comunicación; empleados de farmacia; estaciones de servicio y transporte; personal de mantenimiento de servicios esenciales.

A partir de ahí surgieron quejas de los sectores que no están comprendidos dentro de esas actividades, pero que igualmente deben concurrir a trabajar.

Por lo pronto desde el área de Recursos Humanos del Gobierno, indicaron que permitirán a los empleados, que en su mayoría cumplen el horario de 8 a 14, ingresar una hora antes o después, aunque siempre deberán cumplir con las 6 horas. Por lo cual quienes ingresen a las 7 se irán a las 13 y los que lleguen a las 9 deberán estar hasta las 15. Además invitaron a los otros poderes del Estado y a los municipios del área metropolitana a tomar la misma medida.

Distinta fue la suerte de los empleados de comercio, ya que las asociaciones de comerciantes descartaron la posibilidad de abrir las puertas a las 10, tal como quería el COE, ante esto desde el gobierno le pidieron comprensión y flexibilidad con la situación de sus trabajadores.

Igualmente el secretario gremial de Empleados de Comercio, Ángel Ortiz, ya adelantó que considera que la medida “traerá una serie de inconvenientes” y que “teme que sean los mismos trabajadores los que terminen pagando taxi o remis para llegar a horario a sus puestos”.

Más perjudicado aún se siente el sector de las empleadas de casas de familias, que se moviliza casi en su totalidad en colectivo. La bronca, según expresaron sus referentes gremiales en los medios de comunicación, es porque están a la buena voluntad de sus empleadores de que les permitan cambiar el horario, al no existir ninguna disposición específica. Otra de las quejas es que desde el COE nunca se las consultó desde que empezó la pandemia, a pesar de depender casi exclusivamente del transporte público para trasladarse.

Pero la modificación del horario de ingreso de las empleadas particulares, también puede generar una cadena de complicaciones a otros empleos, ya que muchas veces cumplen las funciones de niñera durante el horario laboral de los padres, que deberán también adaptarse al esquema.

Otra incógnita es el control que se hará sobre los que toman el colectivo, ya que el chofer se limitará a cuidar que no se exceda el máximo de pasajeros permitido, pero verificar si están autorizados a viajar ya correrá por cuenta de los inspectores de SAETA y AMT, que lo harán de forma aleatoria en cada parada o unidad.

Tampoco es claro como deberán acreditar la pertenencia a una de las actividades exceptuadas, por lo que desde SAETA recomiendan llevar un certificado o carnet que de cuenta de su situación laboral.

Aclaración de SAETA

Por la incertidumbre que generó la medida, la empresa de transporte emitió un comunicado especificando alguno puntos que se implementarán desde el lunes:

-Los niños podrán ir acompañados por uno de sus padres, que deberá abonar su pasaje. El retorno de los padres, deberá concretarse fuera de horario de 7.00 a 8:30.



-Los estudiantes acreditarán su condición con la tarjeta de Pase Libre Estudiantil que, en caso de no estar activada, deberá estar acompañada de una tarjeta azul para abonar el pasaje correspondiente.



-Se recomienda llevar algún tipo de certificado/carnet/identificación que acredite la actividad que desempeña.

-Jubilados, pensionados y adultos mayores: SOLO PODRÁN ACCEDER AL SERVICIO de transporte público de pasajeros a partir de las 10 hs. Sin excepción.



-Personas con discapacidad solo podrán acceder al servicio de 7:00 a 8:30 en caso de dirigirse a establecimientos educativos o poseer turnos médicos.



-Personas CON TURNOS MÉDICOS O EN BANCOS, en el horario de 7:00 a 8:30 deberán llevar impreso o en el celular el turno con datos del titular.



-No podrán usar el transporte público 7 a 8:30: el servicio doméstico, Personal de profesiones liberales, sector gastronómico, hotelero y afines, sectores del comercio en general, actividades varias, independientes.



-Las actividades laborales excluidas del uso de transporte de 7:00 a 8:30 hs, deberán adecuar el horario de ingreso o trasladarse por otros medios.



-La medida rige sólo de 7.00 a 8.30 hs. No hay restricción para el retorno en horas del mediodía o por la tarde ya que el comportamiento de la demanda no lo amerita.



-Sigue vigente la normativa referente al pago del boleto.



-Será obligatorio el uso de barbijo; mantener las ventanillas abiertas y conservar la higiene de los coches. Cada unidad deberá contar con un recipiente con alcohol en gel para los pasajeros.