Marcela Losardo: "Hay cambios en la justicia que deben hacerse y vamos a ser firmes"

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, salió al cruce de las críticas de la oposición macrista y distintas agrupaciones de jueces y fiscales frente a la propuesta de “control cruzado” del Parlamento frente al Poder Judicial, lanzada por el presidente Alberto Fernández en su discurso del 1 de marzo. “Es lo que prevé la Constitución”, subrayó y dejó claro que “hay cambios que tienen que hacerse y en eso vamos a ser firmes”.

“Cuando el Presidente le pide al Congreso que tome el ‘rol cruzado’ frente al Poder Judicial lo hace porque lo prevé la Constitución. Todo nuestro sistema democrático establece que los Poderes se controlan entre sí”, remarcó la funcionaria.

En este sentido, explicó que el órgano encargado de las cuestiones disciplinarias o sancionatorias en el Poder Judicial es el Consejo de la Magistratura, no el Parlamento. Por lo tanto, “una comisión bicameral sería un órgano de asesoramiento no permanente. Inclusive, el Ministerio Público tiene su propio tribunal”, dijo para rechazar las hipótesis de una supuesta injerencia de un poder sobre otro.

Durante una entrevista por Radio 10, Losardo negó que el Gobierno intente tener “una relación conflictiva” con el Poder Judicial. “Yo creo que no. Es una relación democrática e institucional que no es fácil, porque cuando tenemos un sistema judicial que tiene prácticas que no son las correctas, obviamente hay una resistencia muy fuerte.”

Por otra parte, Losardo relativizó los dichos del fiscal procesado Carlos Stornelli, quien al ser consultado sobre lo que el Presidente dijo de él en la Asamblea Legislativa, respondió: “Cuando Alberto Fernández deje de ser Presidente algún día tendremos una charla de hombre a hombre”.

“No lo puedo interpretar –respondió la ministra-. Una vez en una radio dijo que yo lo apoyaba, valoraba y conocía. Yo no lo apoyo. Pero pareciera que cualquier barbaridad se puede decir (…) No tengo su teléfono ni sé dónde vive.”

Respecto de la situación de Stornelli dijo: “Una persona que si es un fiscal, juez o lo que sea, tiene que estar a derecho. Si soy juez o fiscal, tengo que presentarme” si la Justicia lo requiere, indicó.

“Para darle tranquilidad a los ciudadanos, si soy juez, fiscal o defensor y me llaman a derecho, tengo que estar. Y si mi situación está en determinado conflicto o tengo alguna posibilidad de que la ciudadanía dude, tendría que pensar que me tengo que apartar, licenciarme o algo porque sería más sano para que se trabaje (en la investigación). Lo digo sin ponerlo con nombres”, opinó.

La ministra consideró, además, que en el caso de Stornelli “evidentemente hay una protección” de diversos sectores “y esas son las cosas que tenemos que cambiar y que nos cuestan”. “Hay una resistencia, pero lo tenemos que lograr. Por eso es importante que se trabaje en la reforma, que tengamos un Procurador y que el Congreso lo defina”, agregó.

Respuestas a la oposición

En un tramo de la entrevista, la titular de la cartera judicial salió a responder las críticas de la oposición sobre varias de las propuestas hechas en la apertura de sesiones ordinarias. Una de ellas fue el reordenamiento de los tribunales federales en las provincias. "Este proyecto es casi como el que presentó (el ex ministro Germán) Garavano en el gobierno anterior. Entonces, ¿por qué se habla de 'impunidad', los proyectos depende de quién los presente?"

También rechazó los dichos del fiscal Carlos Rívolo, quien dijo que una reforma del Ministerio Público sería un “pelotón de fusilamiento”. “No entiendo por qué es un ‘pelotón de fusilamiento’ –afirmó Losardo-. No sé quién tiene las armas, quién fusila, cuál es el pelotón ni qué están viendo. A mí me parece que los jueces y fiscales son servidores públicos y no puede ser posible que no rindan cuentas. Tenemos que salir de esta oscuridad y estoy segura de que lo vamos a lograr”.



De la misma manera, deslizó una crítica al presidente de la Cámara de Casación Gustavo Hornos. “Ir a visitas a la Casa de Gobierno del Presidente, a mí me parece mal. Alberto Fernández no recibe (a jueces) y esta es una cosa que tenemos que terminar”, sentenció.



El proyecto de reforma judicial

Por otra parte, la ministra aseguró con que el Gobierno insistirá con las reformas para el reordenamiento de la Justicia Federal presentadas el año pasado en el Congreso, y que tuvo tratamiento en el Senado y quedó frenado en Diputados. “Es un proyecto que viene a trabajar a favor de la Justicia para que haya más celeridad” y “tenga más independencia”, subrayó.



“El Presidente dice ‘traten este proyecto, corríjanlo, modifíquenlo, pero hagan algo”, dijo. De hecho, la iniciativa tuvo modificaciones y aún así “lo que pide el Poder Ejecutivo es que se trate” porque “¿quién puede sostener que no hay un problema en el funcionamiento de la Justicia?”, se preguntó.

“He charlado con opositores y oficialistas, y todos dicen ‘esto así no puede seguir’”, añadió la Losardo.

Dicen ‘qué fuerte el Presidente, arremetió contra el Poder Judicial’. He visto títulos y comentarios sorprendentes. Pero lo que planteó el Presidente fue lo que dijo en campaña (electoral), en la Asamblea Legislativa (cuando asumió) y cuando presentó el proyecto”.

“Apenas lo presentamos le pusieron un nombre: ‘el proyecto de la impunidad’, y no sabían ni qué decía el proyecto” y “si algo tiene este Gobierno es que todo lo hace en el marco de la Constitución. Nosotros no mandamos proyectos por decretos”, señaló.

Finalmente, la ministra reconoció que cuando se plantean algunos cambios “se atraviesan los conflictos, pero se atraviesan y los vamos a resolver. Cuando uno viene a hacer un cambio, sabemos que cuesta; pero tiene que hacerse y en eso vamos a ser firmes. Estamos haciendo lo que corresponde. Nosotros no tenemos mesa judicial”.