Jair Bolsonaro: "No se puede vivir con pánico"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió este miércoles a la población no entrar en pánico con el récord de muertos por el coroavirus, rechazó nuevamente las cuarentenas pese al colapso del sistema hospitalario en varias regiones del país porque habrá muertos "por hambre y depresión", y sostuvo que el Gobierno está haciendo lo correcto en la vacunación contra la Covid-19. Mientras tanto la economía brasileña sufrió una fuerte caída debido a la pandemia y a su manejo por parte del gobierno.



"Han creado el pánico, el problema está ahí delante de nosotros. Lamentamos. Pero no se puede vivir con pánico, de nuevo la política de quedarse en casa no, es morir de hambre y depresión", afirmó el mandatario ultraderechista, sin comentar la caída del 4,1% de la economía en 2020, la mayor en 30 años.



Lo hizo durante un diálogo con seguidores en la puerta de la residencia oficial, el Palacio de la Alvorada, ante quienes esbozó que prepara una cadena nacional para hablar sobre la situación de la vacunación en el país y se opuso a las medidas de contención y restricción de gobernadores e intendentes.



Bolsonaro dijo que contra las malas noticias decidió dejar de comprar diarios y revistas en el Gobierno. "Cancelé todas las suscripciones, el funcionario que quiera leer, que la compre con su plata. Para los medios, el virus soy yo", sostuvo el mandatario un día después de que se cumpliera el récord de 1.641 muertos en 24 horas, llevando el total a más de 257.000.

Al menos diez capitales se encuentran en situación crítica por falta de camas, con 90 por ciento de ocupación de las de terapia intensiva para pacientes de Covid-19, en la peor crisis de la pandemia, afectada por la velocidad de transmisión, tiempo de internación y letalidad de la variante P1 o cepa del Amazonas, surgida en noviembre en la ciudad de Manaos. Ante una pregunta sobre si va a hablar en cadena nacional, Bolsonaro dijo que podría hacerlo para "hablar sobre Brasil, que es el país que en valores absolutos más está vacunando".

Dijo que este mes habrá a disposición 22 millones de vacunas y luego unas 40 millones más. Brasil ya aplicó 7,2 millones de vacunas desde el 17 de enero y sólo fueron autorizadas en emergencia la china CoronaVac y la anglo-sueca AstraZeneca. "Estamos haciendo nuestra tarea en forma correcta", dijo el mandatario.

A su vez la economía de Brasil, la más grande de América Latina y principal socio de Argentina, cayó 4,1 por ciento en 2020, el peor resultado en tres décadas, empujada por la pandemia que derribó el sector de servicios, de la industria, la inversión y el consumo de las familias, aunque apenas creció el sector agropecuario, informó este miércoles el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).



La pandemia de coronavirus fue el principal factor de la caída del PBI brasileño en 2020 y detuvo un crecimiento sostenido entre 2017 y 2019 luego del descenso de 3,5 por ciento en 2015. La caída fue casi la mitad del 9,5 por ciento que había previsto a inicios de la pandemia el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El IBGE también divulgó el PBI del cuarto trimestre de 2020, cuando se registró un crecimiento del 3,2 por ciento en relación con el trimestre anterior, que había marcado una suba de 7,7 por ciento, lo cual marca un enfriamento económico justamente cuando en este primer trimestre de 2021 Estados y municipios cierran sus economías por una segunda ola de muertes y contagios superior a la primera.

Comparado con el último trimestre de 2019, el lapso entre octubre y diciembre cayó 1,1 por ciento. El PBI per cápita resultó en 35.172 reales (6.200 dólares), una caída récord del 4,8 por ciento. El sector servicios fue el gran responsable, ya que responde por casi el 60 de la actividad, cayendo 4,5 por ciento. La industria se redujo en un 3,5 por ciento y el consumo de las familias se redujo al récord de 5,5 por ciento.