Salta solo destina $42,32 por ración diaria en los comedores escolares

La provincia de Salta tiene 869 escuelas que cuentan con comedor y desde que arrancó el ciclo lectivo 2021 se informó mediante la circular 1/21 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que se destinarán $42,32 por ración diaria por chico o chica. Si bien se aclara que la suma corresponde sólo a marzo, ese monto es menor al que se estableció en el mismo período en 2020, que fue de $44.

Desde la cartera que dirige Matías Cánepa, informaron a Salta/12 que planean una suba en esta semana, aunque no definieron en qué porcentaje será. El último incrementó fue del 60% y se dió en marzo del año pasado debido a la emergencia sanitaria en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán. El financiamiento de ese incremento llegó de la mano del gobierno nacional.

Para marzo del año pasado, y con la incertidumbre del inicio del aislamiento social, el director de Educación Primaria del Ministerio de Educación de Salta, Jorge Correa, había anunciado que de extenderse el ASPO, analizarían incrementar las raciones diarias, sin embargo, un año después esto no ocurrió. En 2019, el monto era de $27,07.

La falta de incremento en las raciones empezó a notarse en los establecimientos salteños. En la escuela primaria N° 4229 Tambor de Tacuarí, de la localidad de Coronel Juan Solá (más conocida como Estación Morillo), referentes del Pueblo Wichí tomaron el edificio y entre sus principales reclamos pidieron por una alimentación sana para los menores.

A la institución asisten alrededor de 350 niños y niñas provenientes de las comunidades wichí La Cortada, Villa Primavera, Cacique Catán y Chañar 2. "La comida es horrible y siempre se les dice a las mujeres que hagan todos los días frangollo", denunció el ex auxiliar bilingue y actual dirigente de La Cortada, Reynaldo Ferreyra. En Morillo, en los días de mayor temperatura se registran máximas de 45°.

De acuerdo al plan nutricional establecido, se debe preparar en la semana menús que contengan, al menos, dos días de carne vacuna y un día, de pollo o pescado. Pero esto no sucede en la escuela Tambor de Tacuarí, ya que Ferreyra dijo que nunca se cambia el menú y que "no hay ni postre o alguna fruta, mientras que en otras escuelas sí los hay". Aún así, el monto establecido actualmente resulta escaso, según los padres.

Sólo a modo de ejemplo, la escuela de Morillo recibe diariamente $14.812, pero por la pandemia no asisten todos los alumnos en un mismo día. Si sólo va el 50%, es decir, 175 chicos, el presupuesto diario es $7.406. Según la cartilla del plan nutricional, se recomienda comprar alrededor de 6 o 7 kilos de carne molida común (el corte más barato) cada 80 chicos. Si se compran 15 kilos ($409.9 por kilo) para las 175 raciones, el gasto asciende a $6.135, quedando menos de $1.500 para la compra de las demás mercaderías.

Por su parte, en la escuela primaria N° 4488, José Domingo Saravia, del pueblo de Tolloche (en el departamento Anta), también manifestaron el descontento y denunciaron que el monto que se tenía el año pasado se redujo $2 este año, a pesar de la situación sanitaria. El periodista de la emisora Radio Caseres, de Talavera, Néstor Pavón, contó a este medio que el director, Jesús Cuellar, les pidió a los chicos que lleven pan para poder acompañar el mate cocido que prepararía la escuela.



Fachada de la escuela José Domingo Saravia

Cuellar dijo a Salta/12 que los padres le habían manifestado que los niños y niñas reciban el alimento en la escuela, pero el director les notificó que no tienen personal que pueda hacer esa tarea. Por eso, tomaron la decisión de que la institución repartiera módulos alimentarios como lo recomienda la circular 1/21 del Ministerio de Educación provincial, emitida el 26 de febrero de este año. Sin embargo, el pedido recién se realizará esta semana por lo que las raciones diarias aún siguen sin repartirse.

"No hay ordenanzas y se le va a dar bolsones", expresó Cuellar, además de informar que la escuela tiene problemas con el agua. Hasta el momento, sólo estaban trabajando dos mujeres que cobraban $5.000 mensuales y que formaban parte del programa Potenciar Trabajo. Esto se debe a que la persona que era ordenanza falleció en los últimos meses y aún no se realizó una nueva designación. Aún con las falencias, el director sostuvo que "las clases presenciales siguen" para los 39 niños y niñas que asisten al establecimiento.

En 2020, Educación contabilizaba 828 comedores escolares que distribuían una ración diaria, pero este año se sumaron 41 más. Además, en la circular que dieron a conocer se supo que los niños que asisten a escuelas con jornada completa, les corresponde $57,12, Mientras que para las escuelas de albergue común y permanente, el monto es de $ 114,24 por niño.

Edificio nuevo

En la toma en la escuela Tambor de Tacuarí también se reclamó por un establecimiento nuevo. Ferreyra aseguró que los miembros de las comunidades están "cansados" porque hace mucho tiempo esperan que el Estado les brinde un nuevo edificio.

La escuela ya tiene 45 años y con el correr del tiempo las condiciones devinieron en deplorables. Por eso desde Educación de la provincia enviaron hace una par de semanas 6 contenedores que fueron adaptados como aulas y que vendrían a suplantar las que están en malas condiciones. Los dirigentes aseguraron que esa respuesta no es una solución al problema y señalaron que la falta de una solución definitiva también se debía a la mala gestión que está llevando adelante el director interino, Héctor Daniel Zacarías.

Aula en Capitán Juan Pagé, departamento Rivadavia

"No puede ser que sigamos teniendo estas condiciones y se nos pida que inicie el ciclo lectivo", recriminó Ferreyra, quien aseguró que la escuela no cuenta con sillas, ni aulas en buenas condiciones, ni comedor escolar. Además, pidieron que la cartera educativa les asigne un nuevo director, "que esté con la gente y que gestione a favor nuestro".

A las falencias en el edificio, Ferreyra sumó que no se acondicionó el lugar ya que creció mucha maleza alrededor de la escuela. "Muchos de nuestros niños no tienen calzado y les puede entrar un pedazo de vidrio porque no se cortó el pasto", sostuvo. Los integrantes de las comunidades esperan que el ministro Cánepa vaya hasta ese lugar para que "vea la situación de nuestra escuelita y sepa que no vamos a salir de acá hasta que no haya un nuevo director y nos aseguren que tendremos un nuevo edificio", sostuvo Ferreyra.