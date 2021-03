Jorge Ameal: "Queremos jugadores que quieran al club"

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, aseguró este miércoles que en la entidad de La Ribera pretende contratar a "jugadores que quieran al club" y, en ese sentido, destacó la labor de Marcos Rojo. En tanto, a la vez que reconoció que el Consejo de Fútbol "tiene algunos nombres" para reemplazar a Eduardo Salvio aunque dijo que el "xeneize" tiene "un plantel muy rico".

"El Consejo de Fútbol tiene algunos nombres para reemplazar a Salvio, se definirá en estas horas. Igualmente Boca tiene un plantel muy rico", manifestó el mandatario en declaraciones al canal oficial de la institución.

En ese sentido, Ameal hizo hincapié en lo que mostró Rojo en sus primeros minutos con la camiseta de Boca. "Queremos jugadores que quieran al club. A Rojo lo vi excelente, lo vi muy bien. Lo vi conduciendo la defensa gritando, acomodando. Son jugadores que nacieron para jugar en Boca".

De acuerdo a lo que explicó Ameal, la responsabilidad sobre un posible reemplazante de Salvio, operado y con una inactividad de ocho meses, recaerá en Juan Román Riquelme y el Consejo de fútbol que integran varios ex futbolistas. "Toda la parte deportiva está cuidada muy bien por Román, que es una persona importante, y por el Consejo de fútbol, que es muchas veces mal criticado. Nosotros defendemos la camiseta y el sentimiento. Nuestra gente que está trabajando en el fútbol es clarita: el que no quiere jugar en Boca, no juega", expresó el presidente del club, en referencia a los casos de jugadores que manifestaron su intención de marcharse o que no quisieron renovar sus vínculos.

Ameal apuntó especialmente a Riquelme como una pieza clave en la conformación del plantel. "Román es una persona excepcional. Siempre he tenido muy buena relación desde que era jugador. Es una persona que transpira fútbol. Todo el día habla de fútbol, sobre cuál es la idea a futuro y qué se tiene que mejorar. Él ve el partido distinto. Vive con toda intensidad este mundo del club", expresó el presidente xeneize, ya recuperado del coronavirus que obligó a unos días de internación.