De La Cruz: "Siento bronca, calentura"

El volante de River Plate Nicolás De La Cruz aseguró que merecieron "un poquito más" luego del empate sin goles ante Racing. "Siento un poco de bronca, de calentura. Creo que merecimos un poquito más. Ellos vinieron a hacer un trabajo totalmente distinto al de la Supercopa, se juntaron atrás para cortar los circuitos", expresó De La Cruz en diálogo con TNT Sports.



De La Cruz hizo una comparación entre la final de la Supercopa Argentina, cuando River goleó 5-0 a Racing, y el partido en el Monumental. "Intentamos romper esas líneas que ellos hicieron de buena manera. Se llevaron lo que vinieron a buscar", apuntó el volante uruguayo.



"El empate nos deja con sabor amargo. Tenemos que seguir trabajando. Todos los partidos van a ser así de duros. Nos imaginamos que iba a ser un partido duro, que iban a cerrar líneas por adentro y lo hicieron bien; nos vamos con bronca", indicó finalmente De La Cruz.

Por su parte, el entrenador de Racing Club, Juan Antonio Pizzi, se retiró "satisfecho" del Monumental. "Nos faltó más posesión, pero aún así me fui muy satisfecho. Sabíamos que teníamos que controlar algunas virtudes de River, que no son pocas", expresó Pizzi en conferencia de prensa.



"No cuento más que una situación de gol de ellos en el primer tiempo, cuando estamos acostumbrados a ver diez o 12 ocasiones en sus partidos en cada tiempo", agregó el ex técnico de San Lorenzo.



Pizzi dijo que la expulsión del defensor Juan José Cáceres "condicionó desde el punto de vista táctico y por el desgaste que se había hecho. Los jugadores sacaron a relucir esa rebeldía necesaria para sacar buenos resultados".