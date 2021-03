Consiguieron desencallar al barco que bloqueaba el Canal de Suez

Los trabajos para liberar al gigantesco portacontenedores, el "Ever Given", del canal de Suez, donde quedó atascado el martes pasado bloqueando una de las vías navegables más transitadas del mundo dieron sus frutos: con la ayuda de alta marea consiguieron ponerlo paralelo a la orilla.

La salida a la crisis empezó a vislumbrarse esta misma mañana cuando la Autoridad del Canal de Suez (SCA) anunció que el navío había sido reorientado en un 80 por ciento en la "dirección correcta".

"El almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, proclamó la reanudación del tráfico de navegación en el canal", anunció la SCA en un comunicado una vez lograda la hazaña de mover el barco.



¿Qué ocurrió?

El barco, de 400 metros de eslora y más de 220.000 toneladas de peso, se desvió de su trayectoria el martes.

El "Ever Given" --de 59 metros de manga (ancho) y unos 60 de alto con su carga-- se quedó cruzado en la parte sur del canal, cerca de la ciudad de Suez, bloqueando toda la navegación entre el Mediterráneo y el mar Rojo.

Aunque en un principio se atribuyó el incidente a los fuertes vientos combinados con una tormenta de arena, las condiciones meteorológicas no fueron la única razón del incidente, dijo el sábado el responsable de la SCA, el almirante Osama Rabie. "Otros errores, humanos o técnicos, también podrían haber entrado en juego", dijo.

Según Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), la empresa con sede en Singapur que se encarga de la gestión técnica del buque, los 25 miembros de la tripulación están a salvo. Y no hubo contaminación ni daños en la carga de más de 20.000 contenedores.

¿Cuáles son las consecuencias?

Según los expertos, por el canal transita casi el 10 por ciento del comercio marítimo internacional. Casi 19.000 barcos utilizaron esta vía en 2020, según la SCA.

Inaugurado en 1869, el canal se amplió y modernizó varias veces. Su construcción redujo drásticamente las distancias entre Asia y Europa: 6.000 kilómetros menos entre Singapur y Róterdam, por ejemplo.

El canal ya quedó obstruido en el pasado, especialmente durante la crisis de Suez en 1956, cuando los barcos fueron hundidos por las autoridades egipcias.

Unos 425 barcos --incluidos cargueros que transportan ganado vivo-- estaban atascados en ambos extremos del canal el lunes por la mañana, según la revista especializada Lloyd's List.

El bloqueo provocó importantes retrasos en la entrega de petróleo y otros productos, con repercusiones en el precio del oro negro, que subió este fin de semana. Pero, según los expertos, hay reservas suficientes y también hay otras formas de suministro.

Los primeros efectos concretos se están notando y Siria dijo el sábado que había comenzado a racionar la distribución de combustible, debido al retraso en la entrega de un cargamento.

Por su parte, la SCA afirmó que Egipto perdía entre 12 y 14 millones de dólares (entre 10 y 11,8 millones de euros) por día de cierre, mientras que la revista Lloyd's list estima que el portacontenedores bloquea el equivalente a unos 8.100 millones de euros (9.500 millones de dólares) de mercancías cada día.

Según un informe de la aseguradora Allianz, cada día de bloqueo podría "costar entre 6.000 y 10.000 millones de dólares al comercio mundial".

Para mitigar las pérdidas, las grandes compañías de transporte marítimo como la danesa Maersk o la francesa CMA CGM decidieron desviar sus barcos y navegar alrededor del cabo de Buena Esperanza, un desvío de 9.000 kilómetros alrededor de África y al menos siete días adicionales de navegación.

¿Cómo fue el operativo?

La SCA había anunciado el jueves que el tráfico marítimo estaba "temporalmente suspendido", y la empresa encargada del "salvamento" del buque dijo que pasarían "días o semanas" antes de que se reanudara.

Una primera operación para sacarlo a flote fracasó el viernes. Al día siguiente, Rabie afirmó que el barco se había "movido 30 grados a la derecha y a la izquierda" por primera vez, un "buen indicador".

Este lunes por la mañana llegó la primera buena noticia: el barco se había movido de forma significativa. El almirante anunció que el navío había sido reorientado en un 80 por ciento en la "dirección correcta". "Las maniobras para reflotarlo se reanudarán cuando aumente el nivel del agua de nuevo, hacia las 11:30 locales (09H30 GMT)", según la SCA. Poco antes, la empresa naviera japonesa Shoei Kisen, propietaria del portacontenedores confirmó que el "Ever Given" había "girado" pero que todavía "no flotaba".

Horas más tarde, la autoridad del Canal de Suez informó formalmente que se logro desencallar el buque. Según expertos tras la finalización del incidente, se necesitarían tres días y medio para que todos los buques en espera puedan cruzar el canal, precisó Rabie.