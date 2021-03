Faltan médicos para garantizar la IVE en clínicas y hospitales

El director del Hospital Materno Infantil, Fedérico Mangione, sostuvo que solo tiene tres médicos para realizar la Interrupción Legal del Embarazo y que no dan abasto porque reciben derivaciones del interior y en las clínicas particulares no se estaría garantizando la práctica. Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta (Aclisasa) manifestaron que la mayoría de médicxs han manifestado objeción de conciencia y que el problema no está en los establecimientos sino en lxs profesionales.

En el Materno Infantil solo tres profesionales no son objetoras y desde la legalización del aborto voluntario han realizado 42 intervenciones quirúrgicas y 120 farmacológicas o ambulatorias en los centros de salud.

El titular de la superintendencia de Salud de la Nación, Eugenio Zanarini, sostuvo en Radio Nacional que las clínicas son las encargadas de derivar ante un pedido de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cuando hay médicos objetores de conciencia. A la vez las obras sociales deben encargarse del traslado y pagarle al hospital público por el servicio ante la falta de médicos no objetores. Señaló que en esta provincia ya han registrado 11 reclamos, que equivalen al 15% de los recibidos a nivel nacional.



El vocero de la Asociación de Clínicas Privadas de Salta, Mariano Gutierrez manifestó a Salta/12 que estas instituciones no son objetoras, pero que lxs médicxs sí. Sostuvo que las clínicas no cuentan con profesionales para realizar la IVE porque "la mayoría fue al colegio médico y dijeron que son objetores de conciencia".

En la página web del Colegio de Médicos de Salta tienen colgado un pronunciamiento en "defensa de las dos vidas" que está desde antes de la legalización. "El aborto en cualquiera de las etapas del proceso de gestación, no es una actividad médica, no es una práctica aceptada ni tolerada por el Colegio de Médicos de la Provincia de Salta, sin acepción de personas ni de intereses económicos", manifiestan.

Gutiérrez explicó que en las clínicas, si no hay profesionales para garantizar la IVE, deben llamar a la obra social y consultar por médicos del padrón que puedan brindar el servicio de salud. Si no encuentran ninguno, deben derivar al hospital público y aclaró que en ese caso deben facturar a la obra social la práctica.

"En el único caso que se puede dar derivación sin ese proceso previo es que ingrese una paciente para realizar aborto de urgencia en el momento. La obligación es informar a donde tiene que ir", aseveró.

En las clínicas lxs médicxs no están contratadxs ni tienen una relación laboral de dependencia, por lo que al manifestarse objetores, las instituciones no pueden obligarlxs a realizar la práctica. Gutiérrez dijo que entienden los planteos de Mangione pero no los pueden solucionar.

Ante la consulta, el vocero aseveró que las obras sociales no pasaron una propuesta del monto que abonarían por la IVE. El vicepresidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Luis Soraire, dijo que en el interior no conoce a profesionales que no sean objetores. Aseguró que todavía no tuvieron pedidos de IVE, "hasta ahora con referencia a nuestros asociados no tuvimos ningún planteo. En nuestros centros asistenciales no existió derivación", afirmó.

"Al tener mayor cantidad de médicos objetores, no se va a poder realizar la práctica. Vamos a proceder a la derivación. En el momento que se plantee, como institución tratamos de dar la mayor cobertura a la población. Llegado el caso veremos de buscar un médico que no sea objetor", manifestó.

Soraire contó que las obras sociales IPS, Osde y Sancor Salud les han consultado por lxs médicxs objetorxs que tienen en las clínicas. La Asociación de Clínicas nuclea a 6 en el interior, dos están en Joaquín V. González, dos en Metán, una en Embarcación y otra en General Guemes.

La referenta de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Salta, Mónica Rodríguez, realiza acompañamientos de personas gestantes que requieren la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (ILE e IVE). Relató que su último acompañamiento fue a una mujer que llegó de Orán con un embarazo de 27 de semanas y con diagnóstico de feto inviable a quien no le realizaron el aborto en el hospital local y tampoco la derivaron.

Rodríguez contó que tuvieron que llamar a la línea del programa de salud sexual de Nación, que consiguieron el turno y que también afrontaron trabas en el Hospital Materno Infantil en Capital, dijo que con presión y advertencias de que recurrirían a los medios de comunicación lograron que se garantice la ILE.

Añadió que lxs profesionales médicxs deben capacitarse en la práctica de ILE e IVE y la legislación vigente. Indicó que antes de las 12 semanas de embarazo el aborto es ambulatorio y farmacológico. "Se están negando a recetar pastillas", aseguró. Por otro lado, dijo que lxs profesionales no pueden abandonar a las gestantes cuando llegan con una situación en que corre riesgo su vida.

La referenta también explicó que el legrado ya no debe hacerse, sino que tienen que practicar la Aspiración Manuel Endouterina (AMEU). Consideró que lxs únicxs que están habilitados a ser objetores son quienes intervendrían de forma directa en la práctica del aborto, no anestesistas, u otro personal sanitario. También dijo que "ningún médico puede ser objetor post aborto".