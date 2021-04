Pergolini: "En este momento, mis tiempos no son los de Boca"

Mario Pergolini, quien renunció el miércoles a la vicepresidencia de Boca, explicó este jueves las razones que lo llevarse dejar su cargo en el club. "Cuando no se pueden hacer las cosas que uno propone, lo mejor es dar un paso al costado", afirmó el conductor radial, que igualmente remarcó "el club está en buenas manos", tras elogiar al presidente Jorge Ameal.

"En este momento, mis tiempos no son los de Boca en este momento", aseveró Pergolini luego de la decisión que dio a conocer el jueves, tras producirse un enfrentamiento con el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme, a raíz de que este cuerpo impulsó una cuenta de Instagram y Youtube del predio de Ezeiza que choca directamente con el canal oficial del club.

El conductor radial y empresario de medios se extendió durante varios minutos en su programa de la radio FM Vorterix y después amplió sus dichos en diálogo con la prensa a la salida de la emisora.

"No estoy enojado, pero sí frustrado y un poco triste", admitió Pergolini, quien contó que ya tenía dudas sobre su futuro en el club incluso antes de las elecciones. "Cuando estábamos en campaña (en el segundo semestre de 2019) y tuvimos la suerte de sumar a (Juan Román) Riquelme, que era sin dudas quien definía todo esto, yo les había planteado que no iba a ser la gran diferencia, pero que tenía varias cosas para aportar y llevar a delante".

Sin embargo, Pergolini destacó que ya en el cargo notó "que no podía llevar a cabo su visión" y en ese sentido dejó en claro que sus necesidades y ritmos chocan con los que se manejan en la institución. "Creo que el club lo va a hacer, tarde o temprano. Yo necesito ser más ejecutivo. A lo mejor, mis tiempos no son los de Boca".

Pergolini reiteró la explicación que dio ayer en el posteo subido a su cuenta en Instagram, en donde afirmaba: "Presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera de Boca Juniors, porque yo amo este club pero no le puedo ofrecer lo mejor de mi en este momento".

En ese sentido, el empresario de medios aseguró que prefirió renunciar ahora para que la gestión y las relaciones no se desgastaran más, cuando ya se dio cuenta de que no había posibilidades de modificar el panorama. "Más allá de los enojos y frustración, hay que tomar decisiones y mejor tomarlas más temprano que tarde. Estirarlo es alargar lo impostergable, desgastar las relaciones que están desgastadas, no es el caso, pero no me gusta ocupar lugares por ocupar", expresó Pergolini

"No estoy enojado, estoy frustrado. Estoy triste de no poder lograrlo, a un lugar donde seguiré yendo y aportando, así como le dije a Jorge de seguir aportando si me necesita", sintetizó el ahora ex vicepresidente xeneize.