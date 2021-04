Coronavirus: Denuncian falta de insumos y personal en Orán 

En medio del crecimiento sostenido de casos en todo el país y en Salta, y con una nueva “cuarentena federal” al caer, la trabajadora de la salud de San Ramón de la Nueva Orán, Ramona Riquelme, viajó a Salta para denunciar las condiciones en las que están realizando sus tareas en el Hospital más grande de la zona, y anunciar que no están dadas las condiciones, al menos en ese nosocomio, para enfrentar una nueva ola de coronavirus.

"Queremos que todo el pueblo de Salta conozca la situación de abandono en la que está el hospital en Orán”, expresó la enfermera en la Plazoleta IV siglos, lugar elegido para hablar con la prensa.

A pesar de las palabras del gobernador Gustavo Sáenz en la apertura de sesiones legislativas, en donde enumeró la cantidad de dinero invertido en obras para salud y anunció que pasarían 1600 trabajadores de la salud a planta, Riquelme afirmó que tras los seis meses de la peor crisis sanitaria, con más de 600 muertes por Covid-19 en Orán, todavía sostienen a trabajadores “monotributistas y precarizados que no cobraron sus sueldos".

A su vez describió cómo en septiembre el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, visitó aquella ciudad “y prometió millones pesos para el hospital en insumos y obras que todavía no hemos visto”. “Ahora el COE advierte una segunda ola de contagios cuando nuestro sistema de salud está más deteriorado que el año pasado”, añadió. Y describió que faltan insumos como barbijos y sobre todo recursos humanos, “porque médicos y enfermeros fueron renunciando por la precaria situación”. “Tenemos el hospital destruido, no funcionan los ascensores, los techos y las salas están deplorables”, añadió.

Al finalizar la conferencia de prensa, le informaron que había una camioneta del Ministerio de Salud esperándola para trasladarla al Grand Bourg y dialogar con el titular de la cartera de Salud, Juan José Esteban, y hacia allí partió la referenta de enfermeros del Hospital San Vicente de Paul.

Horas más tarde, en conversación con Salta/12, Ramona Riquelme admitió que la sorprendió la actitud del ministro de mandarla a buscar, “la verdad que no pensaba que era una persona tan importante para que me busquen y me esperen”, dijo riendo. Y contó que en el encuentro Esteban le aseguró que hay alrededor de $8 millones dispuestos para insumos “entre barbijos, algodón y otros elementos”.

A su vez, le prometió que estaban por mejorar las condiciones de dos Centros de Salud de Orán, le informó que sumaron a un cardiólogo a la planta del Hospital y 12 respiradores, “me parece bueno que haya sido así”, indicó la enfermera. “Y que están invirtiendo para adquirir insumos y poder hacer plasma para los pacientes covid, porque los que necesitamos, para el dengue y la chikungunya ya los tenemos”, agregó.

Pero subrayó que si todo llega tal y como se comprometió el funcionario, “faltaría la procesadora para obtener los resultados de PCR”. El nosocomio toma las muestras y las envía a Salta a la espera de una respuesta que puede demorar entre 24 y 48 horas.

“¿Cómo es posible que tengamos que salir las enfermeras a comprar tres paquetitos de algodón y dos barbijitos porque no hay?”, manifestó indignada Ramona Riquelme, quien a su vez acotó que el ministro no supo responderle esa misma pregunta. “La semana pasada le debían $30 millones a un laboratorio y en la caja del Hospital había $6 millones, por eso yo hago responsable al gobernador, porque no mira para el interior”.

También advirtió que las ambulancias no son suficientes para atender todas las llamadas, ya que son dos “y a veces no hay para la nafta”, y volvió a subrayar que es necesario y urgente contratar más personal especializado, “porque van renunciando y no tenemos con qué atender”.

“Nosotros enterramos 600 personas acá en Orán, compañeros muertos por falta de oxígeno, de respiradores, hemos llegado a sacar 60 muertos en un día”, concluyó, “por eso fue mi reacción hoy día, por la angustia y la bronca que tenía”, se justificó.

Esteban prometió que en el transcurso de la semana estarían llegando los insumos solicitados así como el equipamiento necesario y el nombramiento de nuevo personal médico, “si no concretan en estos días, yo la semana próxima hago una pueblada en Orán”.

La gerenta General del Hospital San Vicente de Paul, Gladys Laime, desmintió en parte la denuncia de Riquelme al sostener que están llegando insumos suficientes y que la situación por ahora está controlada. Ese nosocomio posee 30 camas en el centro de aislamiento de covid-19, de las cuales 8 estaban ocupadas y dos de esos pacientes habían pasado a una sala con tratamiento de poscovid.

“Los insumos de protección personal nos van llegando y se gestionan todos los días”, indicó la gerenta, y comentó que el fin de semana habían recibido 8.000 barbijos, “y esta semana recibo el resto”. Acotó que se realizan pedidos cada 15 días y si falta se hace uno más en la semana. “Esta semana estuvimos justos con los guantes pero hoy ya nos mandaron”, añadió Laime.

Sí reconoció que solo se está haciendo el test rápido de antígenos y no las PCR, que las envían a Salta. “Cuando da positivo un test rápido, tienen un 90% de senibilidad, pero cuando da negativo y tenemos un paciente con clínica, lo asumimos como covid pero tenemos que hacer la PCR porque hay un 40% de falsos negativos”. Y aceptó que eso dificulta el trabajo cotidiano debido a que no se puede trasladar a las personas a las distintas salas para evitar contaminaciones.

Sin embargo confió que el último fin de semana “estuvo bastante tranquilo”, y que ya se prepararon para cualquier contingencia con carpas que prestó la Cruz Roja Argentina. Aunque resaltó que siguen pidiendo más recurso humano y sobre todo médicos para la Guardia Central “porque si bien somos 97 médicos, somos de distintas especialidades como neonatología, pediatría, y en el caso de abrir más camas de covid, que ya lo solicitamos, necesitamos un coordinador en terapia intensiva para poder manejar el resto de los respiradores”.

Por último, la gerenta pidió que hay que trasladarle un mensaje de tranquilidad a la sociedad, “porque estamos todos muy sensibles por lo que pasó, pero decir que no tenemos médicos y que los insumos no llegan es poner a la población en un modo de alerta extremos que por ahora no es necesario”.

El diputado por el Frente de Todos, Ivan Mizzau, le dijo a Salta/12 que lo que sucede en el Hospital de Orán y denunció Ramona Riquelme es de público conocimiento en la zona. Y detalló que cuando se inauguró, en la década del ´80, contaba con una planta de 1400 trabajadores de salud, y que hoy tienen menos del 50% de personal “con mayor población que antaño y con una zona de influencia mucho mayor”.

Y remarcó la gran desigualdad que existe entre la capital provincial y el interior al señalar que “lo miden de la siguiente manera, cada dos cargos vacantes de enfermeros, equivalen al nombramiento de un médico, por el sueldo que representan, pero ese doctor que llegó y fue designado, al mes pide el traslado y se va a otro hospital”.

La segunda ola en puerta

Por la tarde, el ministro de Salud explicó que todas las provincias están en una situación crítica, y en Salta señaló que “veníamos con 300 casos semanales y hoy estamos arriba de los 700”. Y aseguró que la provincia está preparada para recibir la segunda ola, y que siguen realizando obras y destinando recursos a los hospitales.

El nivel de ocupación de camas de terapia en Salta Capital hoy es del 80%, mientras que el interior, según el funcionario, se encuentra más relajado. No obstante ello, informó que resolvieron reducir las cirugías programadas de manera que les permita disponer de más camas para pacientes enfermos de covid.