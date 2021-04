Alerta en La Plata: la ocupación de camas es casi total y crecieron 300% los contagios

El titular de PAMI región La Plata, Marcelo Leyria, advirtió que el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva para pacientes con Covid en La Plata, Berisso y Ensenada "es de un 100 por ciento Covid", y está ocupada en 80 o 90 por ciento para otras prácticas. En tanto, el secretario de Salud de la municipalidad de La Plata, Enrique Rifourcat, advirtió que en el ámbito de la capital bonaerense "en tres días aumentaron un 300 por ciento" los contagios de coronavirus.

"El nivel de ocupación para la Covid-19 en la región de La Plata, Berisso y Ensenada es de un 100 por ciento, y en un 80 o 90 por ciento para otras prácticas", dijo el director ejecutivo de PAMI en La Plata en diálogo con radio Provincia.



Agregó que se atraviesa una situación en la que "hay que alertar sobre los niveles de ocupación de camas" y advirtió que el incremento "sucedió de golpe, en la última semana".



"La Covid termina ocupando también otras camas, en las salas cuando alguien tiene temperatura ya inmediatamente se activa un protocolo dentro de la clínica de aislamiento que hace que se divida la sala, y eso limita las camas para otras prácticas", comentó.



Agregó que aquellos afiliados platenses "que necesiten algún tipo de internación, terminarán en otras ciudades", ya que "la situación es muy muy grave".



"Ante una emergencia es muy probable que un platense termine en una ciudad del conurbano intubado o de algún municipio del interior de la provincia de Buenos Aires", afirmó. También dijo que si bien existe una "convivencia del sistema público con el privado", ambos se encuentran en tensión por la ocupación de camas.



"El sistema público está destinado en principio para todos aquellos que no tienen cobertura, y para los del interior de la provincia. El sistema privado está ya colapsado, lo que pedimos nosotros es conciencia, no solo por parte de los adultos mayores sino un llamado a las familias que son los que trasmiten el virus, los hijos o nietos que siguen con sus vidas subestimando al coronavirus", comentó.



Por su parte, Enrique Rifourcat, secretario de Salud se la ciudad de La Plata, aseguró que "se está en el momento más crítico de la pandemia, subiendo el pico que habíamos tenido en agosto/septiembre del año pasado".



"Dependemos de la concientización del vecino, que ventilen los ambientes, se cuiden, utilicen tapaboca, mantengan el distanciamiento, se laven las manos. Que tomen las medidas que ya todos conocemos. Desde el Estado podemos aportar un mayor número de camas pero, si no logramos que la comunidad tenga el comportamiento del año pasado, va a ser muy difícil pasar la pandemia", aseveró.

Rifourcat advirtió que en estos momentos se produce "el momento más crítico de la pandemia" y señaló que en el ámbito de la capital bonaerense "en tres días aumentaron un 300 por ciento" los contagios de coronavirus.



"En tres días tuvimos 1000 casos, eso es lo llamativo. El aumento fue del 300 por ciento y hablo con autoridades de la Provincia y dicen lo mismo", sostuvo el funcionario, a la vez que aseguró que en la comuna platense "de un día para el otro se triplicaron los casos y después se sextuplicaron".

"Desconocemos el por qué de la situación. Está la posibilidad de la nocturnidad, el relajamiento y también la posibilidad de que esté circulando otra cepa que sea más virulenta", sostuvo Rifourcat en declaraciones radiales.

A su vez, advirtió que el manejo de la pandemia "es multifactorial" y puso el acento en el papel de la sociedad al señalar que las autoridades dependen "de la concientización del vecino, que ventilen los ambientes, se cuiden, utilicen tapaboca, mantengan el distanciamiento, se laven las manos. Que tomen las medidas que ya todos conocemos".