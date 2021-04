Diálogo para sumar apoyo legislativo

El gobierno de Omar Perotti recibió ayer el repaldo de expresiones del centro izquierda a su decisión de cortar los “vínculos y la connivencia de la política con el delito”. “En la lucha contra los sectores corruptos del Poder Judicial, la política y la Policía de Santa Fe vamos a estar codo a codo”, le dijo el diputado Carlos del Frade al ministro de Gobierno Roberto Sukerman, en otra ronda del diálogo que abrió la Casa Gris. Del Frade ratificó también el apoyo del Frente Social y Popular a las tres leyes de seguridad y reforma policial del ex ministro Marcelo Sain, que el gobernador Perotti envió a la Legislatura, pero el Frente Progresista cajoneó en la Cámara de Diputados.

Sukerman y el secretario de Gobierno Oscar Urruty recibieron en Rosario –en dos reuniones- a representantes de partidos de centro izquierda que tienen representación parlamentaria. En la primera, participaron las conducciones del Frente Social y Popular y de Ciudad Futura. En la segunda, la dirigencia de Igualdad y Participación que lidera el diputado Rubén Giustiniani.

Sukerman ratificó su compromiso de “promover el diálogo con los diferentes partidos políticos” para tratar los “temas que son fundamentales para la provincia”. Y recordó las propuestas del Poder Ejecutivos que se demoran en la Legislatura, entre ellas las leyes de conectividad que están varadas desde hace seis meses. “Hay temas muy sensibles como la seguridad y otras leyes que están pendientes, que queremos que se discutan lo antes posible en la Legislatura”, planteó el ministro de Gobierno.

En la primera reunión, participaron cuatro dirigentes del Frente Social y Popular: el diputado Del Frade, la concejala Luz Olazaigotía, la ex diputada Mercedes Meier (Partido del Trabajo y del Pueblo) y Fernando Rey (Patria Grande). Y otros cinco de Ciudad Futura: la diputada Damaris Pacchiotti, la concejala Caren Tepp, los concejales Juan Monteverde y Antonio Salinas y la presidenta de Unidad Popular, Leticia Quagliaro.

Del Frade ratificó a Sukerman y Urruty el apoyo a la decisión de Perotti de “cortar los vínculos de la política con el delito”. “Fue una buena reunión”. “Le dijimos al ministro que en la lucha contra los sectores corruptos del Poder Judicial, de la política, de la Policía de la provincia y del lavado de dinero, nos van a encontrar codo a codo”, contó el legislador a Rosario 12.

“Le pedimos al gobierno que tenga iniciativa política, que cuestione el orden imperante en la cuestión impositiva, que participe en forma activa en la discusión sobre la Hidrovía, que no se resigne a ser un convidado de piedra” en la defensa de un “país federal” y “ponga en primer lugar el tema de la pobreza y la concentración de riqueza”. En esa línea, Del Frade solicitó al Poder Ejecutivo que “revea el veto a la expropiación del ingenio Las Toscas para reactivar la economía regional de la cuenca cañera, apoye una ley de Agrotóxicos que proteja el ambiente y la salud humana”.

“Estamos a favor de las leyes de seguridad enviadas por Marcelo Sain a la Legislatura”, planteó Del Frade, al sumar su voz a la necesidad de abrir el debate sobre el tema. Las tres iniciativas están frenadas en Diputados por el bloque de Miguel Lifschitz. “Fue una buena reunión de casi dos horas, el ministro nos dijo que valoraba que en el diálogo habían aparecido temas de la agenda social que no habían planteado otros sectores políticos”, en rondas anteriores.

En la segunda reunión, además del diputado Giustiniani participaron su colega de bloque, Agustina Donnet, la ex diputada Silvia Augsburger, el ex diputado Sergio Liberati y el ex presidente del Concejo Municipal de Rosario Miguel Zamarini.

“Llevamos las tres leyes”, dijo Giustiniani a Rosario 12. La de Autonomía municipal, la creación de Policías municipales –en ciudades con más de 70.000 habitantes- y el voto joven –para que chicos de 16 y 17 años puedan votar intendentes y concejales- que ya le habían entregado al gobernador Perotti en la Casa Gris, el 31 de marzo. “Tenemos coincidencia con la visitón del gobierno en estos temas”, explicó.

Augsburger valoró la importancia de la reforma a la ley de Paridad que Perotti para incluir la fórmula a gobernador y vice, y el decreto reglamentario que firmó hace unos días, pero planteó la “preocupación” porque en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial “la progresividad (en la aplicación de la ley) no tiene plazos”.

“Abordamos también la cuestión sanitaria desde los pedidos de informes que hemos realizado sobre el plan de vacunación y los protocolos de cuidado. Y expresamos la necesidad de intensificar campañas de información y concientización ante la segunda ola del coronavirus”, dijo Giustiniani. “También manifestamos nuestra preocupación por la crisis social de pobreza y desempleo y la necesidad de una presencia efectiva y permanente del Estado provincial”.