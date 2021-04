Llegan 864.000 vacunas más desde Holanda

Fuentes cercanas al gobierno nacional adelantaron que este fin de semana llegarán a Ezeiza más de 864.000 dosis de la vacuna de Oxford/AstraZéneca. La provisión es del programa Covax (colaboración+vacunas, en inglés), en el que la Argentina compró y pagó nueve millones de vacunas, pero vinieron muy pocas hasta el momento. La partida permitirá empezar a vacunar con mayor intensidad a las personas de entre 60 y 69 años que son nada menos que 3.500.000 en el país. Se esperan confirmaciones de otras remesas en los próximos días.

El programa Covax de la OMS, que buscaba igualar la distribución de vacunas entre los países centrales y los periféricos, viene con enormes dificultades desde el principio: los laboratorios le dieron la espalda y le dieron casi toda la producción a los países centrales. Además, los poderosos empezaron a prohibir la salida de vacunas de sus países.

A la Argentina sólo habían llegado 218.000 del programa Covax y la OMS había incumplido promesa tras promesa. Las vacunas de este fin de semana vienen de Holanda -como la partida anterior- y se fabricaron en Corea del Sur.

Las dosis de Oxford/AstraZéneca pueden venir en un vuelo regular de KLM porque no necesitan conservación a 20 grados bajo cero como ocurre con las Sputnik V. Tienen una logística más sencilla, ocupan muchísimo menos espacio porque no requieren de refrigerante y no es imprescindible mandar un avión de Aerolíneas Argentina a buscarlas.

Más vacunas

En la Casa Rosada hay expectativa por la llegada de otras dos partidas. En Estados Unidos están en la etapa final del control de calidad las 900.000 vacunas, también de Oxford/AstraZéneca, cuyo elemento activo se fabricó en la Argentina. En paralelo, se está esperando la confirmación de un nuevo vuelo a Moscú.

Con las vacunas que ya llegaron, los distritos están en condiciones de terminar la vacunación de los mayores de 70 y, en algunos casos, de los mayores de 60 con comorbilidades como la diabetes. Estas 900.000 permitirían terminar con los +70 y empezar más intensamente con los mayores de 60.

Como es obvio, la batalla del Covid tiene varios frentes. Uno, es el de las medidas para reducir los contagios. Otro, es la vacunación. Tanto Israel, como Emiratos Arabes Unidos y, ahora, Estados Unidos, bajaron drásticamente la cantidad de fallecidos a partir de los altos porcentajes de la población que está vacunada.