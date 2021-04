Test para ingresar a comercios no esenciales y toque de queda

¿Cuáles son las medidas de Alemania para enfrentar la tercera ola?

Angela Merkel instó a los estados federados a que cumplan las restricciones: “El virus no negocia. Acá no valen ni los titubeos ni las medias tintas". Los bares sólo están abiertos para delivery y no se podrá circular entre las 21 y las 5 am.