"Ya me estoy cansando / tengo que aceptarlo / no soy tu vida / no soy tu pasión / soy menos que amor", canta un desgarrado(r) Agustín Ceretti al ritmo disco-cansino del autor y productor Yuliano Acri quien escribió la letra junto a Cynthia Rosenfeld; todo por encargo del crooner en cuestión. "Le escribí por Twitter a Yul Acri, le dije que quería que me escribiera un tema, le pasé de referencia el tema 'Tal vez me estoy enamorando' que la cantante chilena Nicole grabó a los doce años, con una producción que es una especie de Depeche Mode pero para niñes", nos cuenta Ceretti, mientras monta una obra en el espacio de arte MUNAR en La Boca.

Este artista maneja con alta fluidez las distintas actividades que conforman su labor cotidiano, diseñador gráfico de alta demanda: firmó la indeleble tapa del libro Sinceramente de la actual vicepresidenta, entre otras gemas menos conocidas. Además de ser artista plástico y cantante pop. En el videoclip de "Menos que amor", estrenado muy recientemente, vemos a la falsa pareja (conformada por el cantante y el actor no-profesional Santigo Soria) fingir una relación amorosa en un registro fotográfico que simula ser documental.

Animados al ritmo de la balada pop en cuestión y con recursos propios de un editor de video no-profesional vemos a estos tortolitos caer en los lugares comunes de una relación gay: retratados en la calle junto a su ídola pop Juliana Gattas, entre las estatuas de Olmedo y Porcel en plena calle Corrientes, con un almohadón largo entre las manos que dice: "Nada como ir juntos a la par", y la lista sigue. "Con Santiago tuvimos la idea de que el video fuera inspirado en esos videos que hay en YouTube hechos con MovieMaker", nos cuenta el cantante sobre la génesis del video. "Queríamos retratar la vida en pareja y todos los lugares comunes de los novios", sigue y agrega: "Queríamos involucrar amigas y mil referencias y gustos y aprovechar para meter una información extra ahí y también visibilizar, pero básicamente la idea fue recrear todos los clishés en los cuales también uno cae cuando entra en la lógica de un amor romántico."

Lo que sorprende es el contraste entre la letra y lo que ocurre en el video. Mientras que en imágenes no dejamos de ver a dos enamorados que la pasan bomba todo el tiempo, la letra e intención musical de la canción son de una tristeza y un despecho realmente profundos. Esta oposición nos hace sentir como si fuéramos les espectadores les que cantamos descorazonades la pegadiza canción, viendo ese album de una vida pasada (mucho mejor). En ese contraste, creemos, reside el golpe de efecto del video.