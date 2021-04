La fecha 11 de la Copa de la Liga, que tiene reservados para el fin de semana los encuentros más fuertes y definitorios con vistas a los cuartos de final, iniciará este viernes con un único partido: desde las 21.15, Godoy Cruz de Mendoza recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en busca de su primer triunfo desde el regreso a su estadio Feliciano Gambarte.

El domingo 11 de abril, los mendocinos protagonizaron una fiesta que la pandemia no permitió vivir en el esplendor que hubiera significado la participación del público: el Tomba volvió a su casa tras casi 16 años, aunque el resultado no fue el esperado ya que Arsenal -último y que hasta ese entonces no sumaba triunfos en la competencia- los superó por 3 a 2.

La victoria en el regreso quedó como un saldo pendiente para los dirigidos por Sebastián Méndez, que intentarán volver a vivir la sensación de una alegría en su cancha en el partido que este viernes contará con transmisión de Fox Sports Premium.. Evocar la última vez requiere un viaje en el tiempo casi 16 años hacia atrás, hasta el 28 de mayor de 2005, cuando se impuso sobre Nueva Chicago por 1 a 0, por el torneo Clausura de la Primera B Nacional.



La otra motivación para Godoy Cruz, que integra la Zona A con 12 unidades, pasa porque le urgen los tres puntos si quiere seguir soñando con clasificar a la siguiente fase de la Copa de la Liga, motivo que comparte con Central Córdoba, que tiene sólo una unidad más pero acumula cinco partidos sin éxitos (tres empates y dos derrotas).

Respecto a la conformación de los equipos, el entrenador de los locales esperará hasta último momento para confirmar su formación, ya que aguarda por el estado del defensor Leonel González (quien padece un golpe en el tobillo derecho) y del delantero paraguayo Cristian Colman (sufre una contractura). El mediocampista peruano Wilder Cartagena, por su parte, no será de la partida por haber acumulado cinco amarillas en el último juego ante Colón.

Central Córdoba, a su vez, atraviesa tiempos de lesiones y bajas por coronavirus, razón por la que prescindió de nueve futbolistas para encarar el partido en Mendoza: Andrés Mehring, Federico Andueza, Juan Galeano, Carlo Latttanzio, Milton Giménez, Nahuel Banegas (todos con coronavirus), Leonardo Sequeira, Dixon Rentería e Ismael Quilez (con distintos problemas físicos). Ni siquiera viajó a la provincia cuyana su director técnico, Gustavo Coleoni, que contrajo Covid-19 al igual que su asistente, Gustavo Liggerini.