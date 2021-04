Que la realidad no te arruine una vida vida. Ése parece ser el let motiv del líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, quien si bien en sus posteos se muestra preocupadísimo por la marcha del Gobierno en general y por la suspensión de las clases presenciales por 15 días en particular, no se privó de tomarse un descansito en Córdoba, la provincia que conduce su amigo Juan Schiaretti. Ni de tomar un curso remoto sobre Domingo Faustino Sarmiento mientras pone el grito en el cielo por la falta de los chicos en las aulas.

El expresidente está allí desde este fin de semana y permanecerá unos días en una estadía en la que mezclará descanso y reuniones políticas regadas de buen vino.



Si bien se esperaba que la primera visita de Macri a la provincia en 2021 se diera para presentar su libro Primer tiempo, no lo hará.

En esta ocasión, Macri ya tiene agendada una primera reunión política en el exclusivo barrio de la ciudad de Alta Gracia. Para este miércoles está programado un almuerzo en una casa aledaña a la que ya está hospedado.

Al asado, ése será el menú, fueron están invitados 20 dirigentes del PRO provincial, entre ellos el presidente del partido “amarillo” cordobés, Javier Pretto, así como los diputados Soher El Sukaria, Héctor Baldassi, Gabriel Frizza y Adriana Ruarte. También figuran en la nómina de asistentes la senadora Laura Rodríguez Machado y los intendentes Pedro Dellarossa (Marcos Juárez) y Eduardo Romero (Villa Allende).

Por protocolo covid, serán sólo 20 los comensales. Otro de los invitados es Gustavo Santos, titular de la Fundación Pensar y aspirante a estar en los casilleros más importantes en la listas legislativas. También los legisladores Darío Capitani y Alberto Ambrosio, entre los principales.

El martes 27 de abril finalizará la primera edición del curso online “Viajes con Sarmiento” que dicta Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri.

Será la octava y última clase de un seminario que comenzó el primer martes de marzo entre las siete y las ocho y media de la noche. El seminario ganó difusión a tres días de su culminación, cuando el ex presidente lo promocionó en su cuenta de Facebook.

Escribió: “Como soy fanático de Domingo Faustino Sarmiento, hace varias semanas empecé el excelente curso online que está dictando Laura Alonso sobre los viajes que hizo Sarmiento cuando tenía 34 años, las ideas que adoptó en cada lugar que visitó y su legado. Son ocho clases. Cada una es un descubrimiento que aumenta mi respeto por aquel hombre”.

Durante su presidencia, en sus actos y siempre que la oportunidad ameritaba, valoró los impulsos y las iniciativas políticas y educativas que llevó a cabo Sarmiento.

La mención, además de darle valor al taller de su ex funcionaria enamorada, tiene una interpretación política: expresa su reconocimiento a Sarmiento, “el padre del aula”, mientras el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires elevaron a la Corte Suprema la disputa por la presencialidad de las clases en medio de la segunda ola de coronavirus. Pero es por zoom y ni siquiera participa de las videoconferencias.

Ella le envía los videos de las charlas como al resto de los participantes y también los cuelga en sus canales abiertos.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta sigue tensionado por el crecimiento alarmante de contagios, su voluntad (levemente inducida por un Tweet de Macri) de mantener abiertas las escuelas y la audiencia con la Corte Suprema, que es la que definirá la cuestión de fondo sobre la vuelta a clases.

Pero Macri lo felicitó por la pelea que está dando por el distrito. Y se fue de vacaciones. A un lugar muy chic que no debe tener aulas, pero sí reposeras.