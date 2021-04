La cuenta oficial de Subterráneos de Buenos Aires recordó este martes los 21 años de la apertura de la estación Congreso de Tucumán. Se trata de la cabecera de la línea D, en el barrio de Belgrano. A la fecha, no se han hecho más obras de extensión en esa línea.

La idea original era extender la traza de la línea D a lo largo de Cabildo a partir del Viaducto de Carranza, que hasta entonces marcaba el fin de la línea que nace en Catedral. La administración porteña, en ese entonces comandada por Fernando De la Rúa, concluyó la obra en Cabildo y Congreso de Tucumán y desistió de realizar la extensión en las 20 cuadras que separan la estación de Puente Saavedra, con una eventual conexión con el ferrocarril Belgrano Norte. El subte continuó con extensiones en las línea A, B y E, mientras se comenzaban las obras de la línea H.

En 2007 llegó al gobierno Mauricio Macri en la Ciudad, con la promesa de diez kilómetros de subte por año. Las obras se ralentizaron. Apenas se pudo concluir el trabajo de extensión en la línea A y pasaron seis años hasta que se terminó el tramo de un kilómetro por Triunvirato entre Avenida de los Incas y Monroe, en la B, mientras se continuaba con la línea H y la demorada extensión de la línea E por Leandro N. Alem se hacía con dinero de la Nación, una obra civil concluida mucho antes de la inauguración de 2019 por parte de Horacio Rodríguez Larreta.

En esos años, el macrismo privilegió como forma de aliviar el transporte un sistema de carriles exclusivos para colectivos: el Metrobus. La Ciudad se llenó de esos corredores, y de los diez kilómetros anuales de subte no hubo ni noticias. Incluso, desde antes de la pandemia, no hay obras de extensión del subte en ejecución, algo que no ocurría desde 1973, cuando se frenaron obras de la línea E retomadas a mediados de los 80.

Las respuestas al tuit autocelebratorio de Sbase no se hicieron esperar: