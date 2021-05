La Comisión de Presupuesto del Senado comenzó a debatir este jueves un proyecto de declaración en el que se solicita al Ministerio de Economía que los fondos que desembolsará el Fondo Monetario Internacional por la capitalización del organismo se apliquen a financiar políticas que mitiguen los efectos de la pandemia. El autor del proyecto, el senador Oscar Parrilli (FdT), explicó que el desembolso que recibirá la Argentina hacia mitad de año será de entre 4.300 y 4.500 millones de dólares. "La decisión que está por tomar el FMI es una ampliación de los Derechos Especiales de Giro", detalló el senador. El aporte de las grandes potencias para esa ampliación de los DEG permitirá a todos los países miembros del Fondo acceder a divisas frescas. Parrilli remarcó que no se trata de "un crédito ya que no tiene que ser devuelto" y agregó que la decisión de la emisión se tomó en el G-20 para contrarrestar la crisis del coronavirus. "Esa plata no se puede usar para pagar deuda. Hay que utilizarla para paliar la crisis", insistió Parrilli.