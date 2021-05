Rosario Central, escolta con 7 puntos, recibirá este miércoles desde las 21.30 (TV: ESPN 3 y DirecTV Sports) a Huachipato de Chile, líder del Grupo A con 8 unidades, en un partido clave para la clasificación, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana.



El equipo de Cristian "Kily" González -que hará de local en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el sur del conurbano bonaerense- buscará vencer al líder y quedar en condiciones de clasificarse en la última fecha, cuando reciba a 12 de Octubre de Paraguay, que suma 5 puntos.

"Aunque faltan estos dos partidos, estamos ante una gran oportunidad de depender de nosotros", declaró el arquero Jorge "Fatura" Broun, en la videoconferencia ofrecida desde el country de Arroyo Seco.



"El partido de ida no es parámetro, porque jugamos con uno menos desde los 10 minutos y eso lo distorsiona", advirtió Broun sobre la expulsión del delantero Luca Martínez Dupuy, en el empate 1-1 contra Huachipato, en el partido que Central jugó como visitante.



Huachipato, que en la fecha anterior superó 2-1 a 12 de Octubre como visitante, no contará con el defensor Benjamín Gazzolo (expulsado), quien sería reemplazado por Antonio Castillo.



Cabe señalar que el conjunto rosarino perdió la localía en el Gigante de Arroyito porque los aeropuertos del interior del país permanecen cerrados a vuelos internacionales, en el marco de las restricciones por la pandemia.



Arsenal, con obligación de sumar

Por su parte, Arsenal visitará este miércoles a las 19.15 (TV: ESPN 3 y DirecTV Sports) a Jorge Wilstermann, en la altura de Cochabamba, con la obligación de sumar en el Grupo C para seguir con chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Arsenal está tercero con 5 puntos, a uno de Ceará y Bolívar, que se enfrentarán el jueves en Brasil.



Para el partido que se jugará en el estadio Félix Capriles, ubicado a más de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, el equipo dirigido por Sergio Rondina no contará con el delantero uruguayo Jhonatan Candia (titular en Brasil), que fue aislado preventivamente y seguramente será reemplazado por Lucas Albertengo.

Con respecto al empate 0-0 de la semana pasada en Fortaleza contra Ceará, Arsenal sufrió otras tres bajas, pero recuperó al mediocampista Emiliano Méndez, ausente en los últimos cuatro partidos por lesión.

Jorge Wilstermann, equipo conducido por Diego Cagna, necesita una hazaña, ya que está último con apenas 2 puntos, producto de dos empates ante Bolívar.



En el equipo boliviano no jugará Patricio Rodríguez (ex Independiente) por acumulación de tarjetas amarillas, pero reaparecerá el defensor Santiago Echeverría (ex Boca y Huracán) tras cumplir la fecha de suspensión por el mismo motivo.