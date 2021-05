La pandemia que azota al mundo volvió a complicar al fútbol argentino. La definición de la Copa de la Liga Profesional, a la que le restan tres partidos, es una gran incógnita, y la situación podría incomodarse aún más por el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América.

Boca, Racing, Colón e Independiente son los involucrados. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) intentará en las próximas horas solicitar una habilitación a las autoridades sanitarias, para que las semifinales se realicen el fin de semana que viene. La especulación es que como el decreto presidencial vence el domingo 30 de mayo, ese día se puedan desarrollar los dos partidos.

La final, si el pedido prospera, se propondría para mediados de la otra semana. La urgencia se debe a que el jueves 3 de junio se reanudarán las eliminatorias, la fecha siguiente es el día 8, y el 11 junio será el turno de la Copa América, por ahora con Argentina como única sede confirmada.

En el caso de que la AFA no obtenga el aval de los responsables de la salud, la Copa de la Liga podría jugar esos tres encuentros luego del certamen sudamericano. Es decir, para la segunda quincena de julio. Los planteles, para ese momento, podrían sufrir las modificaciones habituales que ocurren al final de cada temporada, sobre todo por algunos contratos que vencen el último día de junio.

El fútbol argentino viene de una muy mala experiencia el año pasado, cuando un certamen que había comenzado y se tuvo que detener por la pandemia directamente se dejó de jugar. La Copa de la Superliga tuvo el agregado que equipos que llegaron a jugar la primera fecha sumaron puntos para el promedio, y otros no pudieron hacerlo debido a que no se llegaron a presentar cuando apareció la postergación. El caso de River y Atlético Tucumán es diferente, ya que el club de Núñez fue el que decidió no presentarse.

La situación actual también transmite cierto temor a los clubes del ascenso. Lo que le tocó vivir a entidades como Atlanta y San Martín de Tucumán el año pasado, cuando se ubicaban como líderes en sus grupos de la Primera Nacional quedará marcado. La decisión de no continuar esos campeonatos provocó una gran molestia, ya que se vieron imposibilitados de lograr un posible ascenso, cuando la AFA resolvió que se comience todo de nuevo.

La institución de Villa Crespo, casualmente, es uno de los equipos que está como puntero en una de las zonas. La sospecha es que la continuidad de las restricciones sumarían a los meses de junio y julio. Y si la AFA resuelve de la misma forma que en el 2020, el desenlace, esta vez, puede ser diferente.