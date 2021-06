El uruguayo Paolo Montero confirmó este viernes su llegada a San Lorenzo, lo que representa "el gran paso" de su carrera como DT después de un interinato en Peñarol de Montevideo y pasos por Boca Unidos de Corrientes, Colón de Santa Fe, Rosario Central y Sambenedettese, del ascenso de Italia.

"Me llamó Mauro Cetto (mánager del Ciclón) hace una semana para decirme que quería tenerme como entrenador y me confirmó que estaba arreglado. Estoy muy contento, me llega en el momento justo, es el gran paso de mi carrera", reconoció en declaraciones a la radio uruguaya Sport890.

Montero, de 49 años, asumió que "no podía desperdiciar esta chance de San Lorenzo", un club por el que pasó una temporada (2005-06) antes de cerrar su exitosa carrera de futbolista en Peñarol al año siguiente.

"Es un orgullo que me llame el gerente deportivo directamente, me dijo que conmigo dormía tranquilo. A los uruguayos nos quieren mucho y nos tienen como gente seria y educada", dijo el exzaguero.

Caracterizado por su fuerte temperamento, Montero se despreocupó por los rumores sobre el clima del vestuario en San Lorenzo: "Le dije a Mauro que con ese tema no hay problema, lo importante es no ser falso e ir siempre de frente. En Central me decían 'ojo con Teo (Gutiérrez)' y nunca pasó nada".

El uruguayo dirigió al Canalla entre enero y noviembre de 2017, un período en el que tuvo a Cetto como futbolista primero (sin utilizarlo porque se recuperaba de una lesión) y director deportivo después. En su charla con el nuevo mánager de San Lorenzo, Montero le avisó sobre la necesidad de "contratar jugadores de mucha personalidad porque en breve va a volver el publico y hay que tener jugadores que banquen la presión".

En ese sentido, se alegró con el regreso de "un ídolo del club como (Néstor) Ortigoza" y valoró como "muy buen material" a los jóvenes del plantel "azulgrana".